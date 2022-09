Prefeitura de Itamaraju conclui pavimentação de ruas do Novo Prado

A Prefeitura de Itamaraju, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas, está em fase de conclusão das obras de pavimentação da Rua Atlético Mineiro (265 metros de extensão) e da Travessa Atlético Mineiro (245 metros de extensão), no bairro Novo Prado.

O município também já concluiu as obras de recuperação da pavimentação e reparos nas galerias de águas pluviais da Rua 13 de Maio e vias adjacentes, no bairro Baixa Fria, bem como, concluiu os serviços de reabertura de estradas rurais e patrolamento com cascalhamento de vicinais na região do Cascorado.

Na Rua Atlético Mineiro, a obra atingiu a parte da via que não era pavimentada, paralela ao muro do Cemitério São Cosme e São Damião, com 265 metros de calçamento em bloquete sextavado. Já a Travessa Atlético Mineiro, ela foi 100% pavimentada, medindo 245 metros de extensão – às duas vias públicas no bairro Novo Prado, eram locais isolados, por onde não passavam veículos antes.

O secretário Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas de Itamaraju, Antônio Charbel Vieira, “Toninho”, informou que realmente as duas ruas nunca foram pavimentadas e agora receberam obras de pavimentação e, desde as últimas chuvas que as duas vias estavam intransitáveis, mas a obra se fez necessário e vem seguindo o seu ritmo dentro do cronograma da Prefeitura Municipal.

O prefeito Marcelo Angênica (PSDB) explicou que por serem ruas íngremes, em dias de chuvas formavam-se buracos e valetas, o que dificultava o acesso às vias, no entanto, às obras foram realizadas com estruturas adequadas, beneficiando os moradores com melhores condições de tráfego, com uma pavimentação que vai oferecer melhor condição de vida e mobilidade urbana aos moradores das duas vias no bairro Novo Prado.

O município de Itamaraju também vem executando obras de macrodrenagem e contenção, a exemplo do muro de arrimo da Rua Manoel Vitorino, no bairro de Fátima e em distritos e povoamentos, onde pelo menos 39 outras obras de infraestrutura rural ficaram prontas entre bueiros e pontes em diversas regiões do interior do município.

Por | Ascom