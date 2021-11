Prefeitura de Itamaraju e 18º Grupamento de Bombeiros Militares, realizam reunião discutindo a elaboração do Plano de Contingência no município

Sociedade



Publicado em 25 de nov de 2021 e atualizado às 14:58

Foi realizada na manhã de quarta-feira 24 de novembro de 2021, reunião com autoridades de segurança para tratativas para elaboração do Plano de Contingência em nosso município.

O evento aconteceu na sala de reunião da Prefeitura de Itamaraju, contando com presença do Subcomandate do 18º Grupamento de Bombeiros Militares de Teixeira de Freitas, Major BM Fabio Freitas Azevedo, Capitão BM Milton Borges, Cabo BM Leandro Rodrigues, representando a 43ª Companhia de Policia Militar de Itamaraju, Capitão PM Vasconcelos e Soldado PM Adriano Campos.

Representando o Tiro de Guerra 06.025 SGT EB Jermesson, Chefe da Guarda Municipal Paulo Maria e GCM Márcio Porto, Vinicius Borges Coordenador de Defesa Civil, Procurador do Munícipio Elton Moitinho, Secretário de Administração Leo Oss, Chefe de Gabinete Luiz Pita, Secretário de Governo Selmides Bida, Presidente da Câmara de Vereadores Rubens Neves, Secretário de Obras Antônio Charbel, Vereador Rojério Novais, Secretária de Desenvolvimento Social Fabiana Angênica, Secretário de Financias Renato Carminat, Coordenador do Bolsa Família, Lucimária Marinho e Nilson Farias.

Na ocasião, os representantes do Corpo de Bombeiros Militar, na pessoa do Major Azevedo, destacaram a área de responsabilidade do 18º GBM, e apresentou o material com informações sobre leis, projetos e modelo de plano de contingência, os quais podem ajudar e contribuir com a sua elaboração.

O Major Azevedo colocou-se à disposição, assim como toda sua equipe, para dar apoio ao projeto de elaboração, nas instruções e treinamentos, além das simulações, ou demais demandas que surgirem ao longo do processo.

O Secretário de Administração Leo Oss, destacou que a gestão municipal vem buscando mecanismos que possa garantir a criação do plano de contingência, e juntamente com as instituições de segurança possam garantir a execução atuando na prevenção de desastres ou minimizando seja qual for a ocasião que aconteça no município com mínimo tempo de resposta, disse.

Coordenador Municipal de Defesa Civil Vinícius Borges, apresentou a Lei 891/2014, comprometendo-se na sua execução, sobretudo na elaboração do Plano de Contingência.

Finalizando a reunião os participantes foram alertados pelo Capitão Milton Borges acerca da importância e necessidade de o município exigir o AVCB ou CLCB para liberação de alvará de funcionamento, e ainda alertou os presentes acerca da Lei 13.425/2017 (Lei Kiss), bem como a Lei Estadual 12.929/2013 (Código de Incêndio do Estado da Bahia).

O município de Itamaraju, caminha em passos largos para que seja implantado na cidade uma unidade do Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militares. È prevista a visita do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros da Bahia, Coronel BM Adson Marchesini, juntamente com o comandante do 18º Grupamento de Bombeiros Militar (Teixeira de Freitas), Ten.Cel BM Antônio Hélber de Oliveira, para ajuste finais dos detalhes da importante conquista para os itamarajuenses e municípios adjacentes.

