Prefeitura de Itamaraju promove Campeonato Municipal de Futebol

Esportes



Publicado em 18 de out de 2021 e atualizado às 16:29

A Prefeitura de Itamaraju, por meio da Secretaria de Esporte, Secretaria de Administração e Secretaria de Governo, deu início na manhã de domingo (17), ao Campeonato Municipal de Futebol Amador.

A competição que presta homenagens ao saudoso amante do futebol “Miguel do Pandeiro”. Iniciou-se no distrito de Pirajá, reunido equipes esportivas, moradores e visitantes.

Durante o evento foi registrada a presença do Secretário de Admistração Leo Oss, Secretário de Governo Selmides Bida, Vereadora Rose da Saúde, Presidente da Liga de Futebol de Itamaraju Heliomar Dias, Diretor de Esportes Carlos Magno (Checão), Vereadora Dal, Diretor de Cultura Marcio Pires e Vereador Rojério Novais.

A competição é mais um compromisso da gestão municipal com o esporte. Nesta edição comemora-se 60 Anos de Itamaraju, uma cidade de muito amor e paixão pelo futebol que assumiu o protagonismo esportivo com grandes conquistas.

Nesta primeira etapa onde competiram as equipes de Campo Alegre, Pirajá, Piragi, São João da Prata, Itabrasil e os Pereiras, duas equipes se classificaram para a próxima fase.

A competição levou muita alegria para o distrito, contando com apoio da 43ª Companhia de Policia Militar, Guarda Municipal, equipe de saúde e narração das partidas através da equipe Os Feras da Bola.

Foram notórias a satisfação e a alegria da comunidade, vivenciando grande momento de emoção e harmonia, a competição movimentou a economia local proporcionando renda aos comerciantes. No próximo domingo os jogos acontecerão no distrito de São Pulinho.

O Secretário de Administração Leo Oss, destacou que a cada dia o município vivencia momentos de realizações e conquista, por meio do empenho de toda gestão municipal que vem trabalhando com intuito de proporcionar o desenvolvimento da cidade, garantindo assim, melhor qualidade de vida a população.

O Secretário Selmides Bida, expressou a grande satisfação em contar com apoio da população local para a realização da competição, agradeceu os profissionais da Prefeitura de Itamaraju, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho em prol do crescimento do município.

O Diretor de Esportes Carlos Magno, disse que a competição fomentará o esporte regional, revelando pratas da casa potencializando o futebol itamarajuense.

ASCOM – Prefeitura de Itamaraju