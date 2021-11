Prefeitura de Itamaraju promove Copa Feminina Miguel do Pandeiro

Sociedade



Publicado em 24 de nov de 2021 e atualizado às 08:19

A Prefeitura de Itamaraju, por meio das secretarias de esporte, administração e governo, iniciou mais uma competição esportiva no município.

A Copa Miguel do Pandeiro na categoria feminina, conta com a participação de 8 equipes da sede e interior do município que inicialmente se enfrentam em fase classificatória, os jogos estão sendo sediados no campo de bairro Liberdade.

A abertura da competição contou com a presença do Secretário de Administração Leo Oss, Vereador Rojério Novais, Diretor de Esportes Carlos Magno, representante de clubes, equipe de arbitragem e equipes esportivas, a competição que homenageia o saudoso “Miguel do Pandeiro”, torna-se uma grande representação esportiva do município fomentada pela Prefeitura de Itamaraju.

As margens do gramado uma grande concentração de pessoas aplaudiu as equipes que competiram com muita determinação. A cada jogo realizado as jogadas e lances das partidas impressionaram o público diante das habilidades das atletas.

O Secretário Leo Oss, explica que a gestão municipal tem um compromisso com a população, e vem investindo em todas as áreas proporcionando uma melhor qualidade de vida a população. Finalizou dizendo que o esporte abre portas para a transformação de indivíduos por meio da socialização e harmonia, destacou que todos envolvidos na competição estão de parabéns diante do trabalho desenvolvido, encerrou.

A competição contou com apoio da Guarda Municipal, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho garantindo a ordem pública e organização. O comando do apito sobre a responsabilidade da Adafi – Associação de Árbitros de Itamaraju.

Algo que tem sido notório no âmbito esportivo do município e a valorização local, através dos jogos moradores vem se mobilizando para desenvolverem atividades econômicas, garantindo a renda e sustento fortalecendo o comercio.

Durante a realização da partida diversos parlamentares prestigiaram a competição, algo que foi dito por todos foi a organização do evento e participação da população.

Confira os Resultados das Partidas:

VILA REAL B 1 X 2 TOPA TUDO

VILA REAL A 6 X 1 TREVO

BOMBA 1 X 2 LA FÊNIX

GUARANI 0 X 6 ITATIAIA

ASCOM – Prefeitura de Itamaraju