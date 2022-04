Prefeitura de Itamaraju realiza Final do Campeonato de Futsal Interbairros contando com grande público

Aconteceu na noite de quinta-feira 19 de abril de 2022, a Final do 1º Campeonato Municipal de Futsal Interbairros, a competição realizada pela Prefeitura de Itamaraju, por meio da Secretaria de Esporte e Cultura com apoio da Liga de Futsal de Itamaraju.

A etapa final da competição foi sediada na quadra poliesportiva da Escola Municipal Reitor Edgard Santos, contando com a presença de grande público que prestigiaram o grande clássico esportivo.

Durante a finalização da competição foi registrada a presença doSecretário de esporte e Cultura Gustavo Souto, Presidente da Liga de Futsal Layon Senna, Vereadora Rose da Saúde, Vereador Alex do Soares, Medico e Diretor Clinico do HMI Dieggo Ramalho e vereador Domingos e Diretor de Esportes Carlos Magno (Checão).

O campeonato foi um sucesso do começo ao fim movimentando o cenário esportivo, a competição contou com a participação de 12 equipes, sendo divididos em dois grupos classificatórios.

Para os atletas a competição proporcionou a oportunidade de brilhar em quadra mostrando talento e espirito de competitividade tradição essa, sendo resgatada no município itamarajuense através da Prefeitura de Itamaraju.

A realização da competição concretiza o desejo de centenas de atletas, que almejavam pelo incentivo da modalidade esportiva, sendo atendidos pelo prefeito Marcelo Angênica, juntamente com o Secretário de Esportes Gustavo Souto.

Com lugar de destaque a decisão da competição foi realizada entre as equipes Centro III X Várzea Alegre, o clássico esportivo foi eletrizante onde ambas equipes mostraram habilidade e preparo físico de seus atletas, na quadra figuras carimbadas do esporte realizaram jogadas dignas de aplausos do público.

A equipe da Várzea Alegre, venceu a decisão pelo placar acirrado de 4X3, e soltou o grito de campeão da primeira edição da competição, em seguida foi realizado a premiação da competição, o jogo contou com aparato de segurança da Guarda Municipal.

Para o Secretário de Esportes Gustavo Souto, a competição é reflexo de uma gestão pública participativa que vem trabalhando pelo desenvolvimento do município, proporcionando qualidade de vida a população, salientou que diversos projetos estão sendo formatados visando fomentar o esporte da cidade, que os dias vindouros serão de muitas realizações e conquistas.

O Presidente da Liga de Futsal Lyon Senna, agradeceu a todos envolvidos na realização da competição e apoio da Prefeitura de Itamaraju, sendo fundamental para o sucesso da competição.

A equipe Campeã faturou a premiação de R$ 2.500,00 Reais, entre outros prêmios destaque ainda para o jogador Tiaguinho – Melhor Jogador, Treinador Kiley – Melhor técnico.

Artilheiro: Vitamina 13 gols – Centro III.

Melhor goleiro: Henrique – Ilha São Bernardo.

A equipe Vice-Campeã – Centro III, recebeu R$ 1.500,00 Reais