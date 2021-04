Prefeitura de Itamaraju realiza reunião com comerciantes e discute a criação de comitê gestor

A Prefeitura de Itamaraju, realizou na manhã de sexta-feira 23 de abril 2021, reunião com representantes do comércio, entidades, Comandante da 43ª Companhia de Policia Militar Major PM Kelly Ravani, Tenente PM Amaral, Vereador Alex Soares e Rojério Novais.

A reunião aconteceu no Centro de Capacitação Regional Senar, contando com a presença do Prefeito Marcelo Angênica, Secretário de Saúde Luiz Fábio, Secretário de Governo Selmides Bida, Secretário de Administração Leo Oss, Secretário de Financias Renato Carminatti, Secretário de Esporte e Cultura e Lazer Gustavo Souto, Secretária de Desenvolvimento Social Fabiana Angênica e Presidente do Sindicato Rural Everaldo Mello.

Na oportunidade as entidades, comerciantes e gestão demostraram preocupação mediante a pandemia, que tem provocado mortes e terríveis consequências sobre a vida humana, em dialogo foi feita uma análise dos impactos e discutido novas medidas de enfrentamento ao Covid-19.

O Prefeito Marcelo Angênica, destacou o resultado do lockdown que foi decretado no município, sendo comprovado a redução no número de infectados e internações na unidade hospitalar, entretanto salientou que novas ações de enfrentamento são necessárias para conter a pandemia, sendo essencial a colaboração da população, comércio e entidades.

Durante a reunião os comerciantes fizeram inúmeras sugestões para controle do avanço da covid-19, sendo apresentadas propostas de funcionamento do comercio, campanhas educativas entre outros planos de ação.

Além disso foi proposto a criação de um comitê gestor com a participação de Representantes do Poder Público Municipal, Representante da \Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, Representantes da Policia Militar, Representante do Conselho de Saúde Municipal, Representante da CDL, Representante Sindcomercio, Representante do Sindicato Rural, Representante de Igrejas Católicas e Representante de Igrejas Evangélicas.

As propostas serão encaminhadas para a procuradoria jurídica no município, na próxima semana uma nova reunião será realizada para concordância dos assuntos em pauta.

Finalizando o Secretário de Saúde Luiz Fábio, enfatizou a importância de chegar ao um entendimento e trabalhar de forma integrada visando os cuidados e proteção à saúde da população.

ASCOM – Prefeitura de Itamaraju