Prefeitura de Prado em parceria com produtores rurais realizam recuperação das estradas que dão acesso a comunidade da Guaíra

Quem trafegou pelas estradas vicinais que dá acesso a Guaíra pôde ver o trabalho de recuperação realizado. O serviço compreende a abertura dos trechos mais estreitos, limpeza das laterais para o escoamento da água e patrolamento.

O trabalho de recuperação das estradas rurais está sendo realizado pela Prefeitura de Prado, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, da Secretaria de Agricultura, em parceria com os agricultores do município e tem como objetivo garantir a melhor trafegabilidade e contribuir com o escoamento da produção rural.

Não podemos deixar a população desassistida, seja no campo ou na cidade, as manutenções tem que ser feitas. Devemos ajudar uns aos outros”, destacou o prefeito Gilvan Produções.

“Uma parceria que além de gerar economia aos cofres municipais, agiliza a execução dos trabalhos, pois a proximidade de obtenção do material para cascalhamento facilita toda a logística”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Paulo Monte.

A região é servida de propriedades com plantações de café, pimenta, mamão, entre outras culturas, além da presença de muitas famílias que ainda residem no campo e praticam a agricultura familiar. “Temos promovido uma série de melhorias em nossas estradas rurais e chegou a vez da região da Guaíra. Esta estrada estava dentro de nosso cronograma e agora, com uma contribuição muito valiosa dos agricultores, estamos viabilizando as adequações necessárias”, confirmou o secretário de Agricultura, Lenilson Felipe dos Santos.

De acordo com os produtores rurais, as estradas vicinais estavam há mais de 7 anos sem manutenção.

Por ASCOM – PMP