Prefeitura de Prado entrega apostilas e conteúdo para atividades remotas

A Rede Municipal de Ensino de Prado tem desenvolvido atividades remotas que estão sendo impressas para que os alunos realizem em suas casas, devido à pandemia da Covid-19.

A estratégia de impressão de atividades foi adotada pela Secretaria Municipal de Educação pelo entendimento de que não são todas as famílias que dispõem de smartphone ou outro aparelho para utilizar o aplicativo ou computador. Entendendo a necessidade de buscar meios e estratégias de garantir o acesso às atividades para todos os alunos, a pasta vislumbrou ser imprescindível fornecer material impresso. Segundo a Secretaria, são observados os devidos cuidados para entrega das atividades a um responsável por aluno, e são adotados outros meios para enviar as atividades a alunos da zona rural, por exemplo.

“Todas as estratégias adotadas, no âmbito da educação municipal, têm por finalidade diminuir os impactos causados na aprendizagem durante o período de suspensão das aulas presenciais, com os seguintes objetivos de promover a aprendizagem dos estudantes; manter e reforçar o vínculo com a escola; e complementar as atividades pedagógicas”, disse a Secretária de Educação, Keliane Fontoura.

A Secretaria Municipal de Educação elaborou orientações gerais e as escolas, por meio de seus professores, com colaboração e auxílio dos gestores, da coordenação e dos demais funcionários, têm elaborado com zelo e cuidado cada atividade, considerando a faixa etária e a realidade escolar.

“É muito importante frisar que o processo é acompanhado, remotamente pelos professores e coordenação, o que garante que os alunos continuem estudando e mantenham o desenvolvimento das atividades pedagógicas programadas”, concluiu o prefeito Gilvan Produções.

A entrega das apostilas e conteúdos para atividades remotas, conta também com o apoio de vereadores que, se dispuseram em levar essas atividades para a zona rural do município.

Por ASCOM