Prefeitura de Prado promove cadastro em programa governamental “Cadastur”

Neste mês do trabalhador, pensando no desenvolvimento econômico do município, a Prefeitura Municipal de Prado convida todos os empresários do ramo de hotelaria, comerciantes, representantes do setor gastronômico e demais interessados do município de Prado a se cadastrarem na plataforma online do Ministério do Turismo.

O Cadastur é o Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo. Executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com os Órgãos Oficiais de Turismo nos 26 Estados do Brasil e no Distrito Federal, permite o acesso a diferentes dados sobre os prestadores de serviços turísticos cadastrados, garantindo maior segurança ao consumidor.

Esse cadastro visa promover o ordenamento, a formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos no Brasil por meio do cadastro de empresas e profissionais do setor.

Diversos benefícios são oferecidos para os cadastrados como oportunidades de qualificação, acesso aos programas e eventos do MTur, apoio online e informações exclusivas e acesso a linhas de financiamento.

Com o Cadastur é possível o empreendimento ter acesso ao selo do Turismo Responsável. Em tempo de Pandemia, mostrar-se seguro aos turistas que visitam o município pode ser um fator decisivo.

A inclusão no Cadastur e a obtenção do Selo Turismo Responsável traz benefícios tanto para a cidade quanto para o próprio empresário ou operador. O Cadastur faz parte de um programa maior, ou seja, é um dos elementos que compõem o Mapa Brasileiro do Turismo, através do qual os municípios recebem um conceito (nota). Quanto mais bem avaliada, mais recursos a cidade pode pleitear ao Ministério do Turismo para implementar projetos. Assim também, os empresários do setor turístico do município têm acesso a linhas de crédito com volumes maiores de recursos. “Por isso a Prefeitura por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, está intensamente voltada para uma campanha de conscientização para que os empresários do turismo, prestadores de serviços e pessoas físicas que trabalham no setor façam o cadastro. E para aquelas que já têm, o mantenha atualizado a cada dois anos. O Cadastur é bom para o empresário do setor, é bom para o município, é bom para o turismo da cidade”, enfatiza Gilvan Produções, Prefeito municipal de Prado.

Para se cadastrar os interessados devem acessar o site www.cadastur.turismo.gov.br Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (73) 98810 2313 ou pelo e-mail [email protected].

Por | Ascom