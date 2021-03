Prefeitura de Prado reativa Ponto de Apoio dos Correios de Cumuruxatiba

A prefeitura de Prado em parceria com a Agência Nacional de Correios, reativou na manhã desta quinta-feira (18), o Ponto de Apoio, no distrito de Cumuruxatiba.

De acordo com o prefeito Gilvan Produções, a reativação do Ponto de Apoio é de suma importância para a comunidade de Cumuruxatiba.

“Era um anseio da comunidade que antes sofria em ter que buscar suas encomendas e correspondências em Prado. Agora os moradores poderão receber suas correspondências com maior facilidade”, disse.

A reativação desta unidade só foi possível graças a uma parceria entre os Correios e a Prefeitura de Prado, que disponibilizou a sala para a instalação do Ponto de Apoio e dois funcionários que irão trabalhar pela manhã e tarde.

A solenidade contou com a presença do secretário de Administração, Cassio Marchesini, do secretário de Agricultura, Lenilson Felipe, dos vereadores Marciclei Almeida, Cacique Zéca e moradores de Cumuruxatiba.

Por | ASCOM