Prefeitura de Prado recebe nova motoniveladora para compor frota de equipamentos

A Prefeitura de Prado recebeu uma nova motoniveladora da marca New Holland avaliada em R$ 614.000,00 para reforçar os serviços no município. O equipamento chega ao município por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), através de emenda parlamentar do senador Angelo Coronel e do deputado Diego Coronel.

De acordo com o prefeito Gilvan Produções, o equipamento foi escolhido estrategicamente para atender as demandas atuais do município e será empregado em ações de melhoria da infraestrutura.

“A entrega dessa motoniveladora à prefeitura de Prado, que é uma ação da Codevasf, fruto de emenda parlamentar do senador Angelo Coronel e do deputado estadual Diego Coronel, é uma conquista do nosso governo e do povo de Prado.

Essa máquina chegou em boa hora, no momento em que a prefeitura está desenvolvendo o maior programa de recuperação e melhorias das estradas rurais do município”, disse o prefeito.

