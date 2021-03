Prefeitura de Prado se reúne com empresários e comerciantes para dialogar sobre as medidas restritivas do Governo da Bahia

Todos estão dispostos a dialogar e colaborar para que possamos preservar vidas, e também a saúde econômica do município. Pensando nisso, a Prefeitura do Prado em conjunto com diversos setores econômicos, chegaram à conclusão de manter o decreto do estado da Bahia que institui restrições como medidas de enfrentamento ao Covid 19.

Durante o diálogo, uma comissão de enfrentamento de crise foi formada para elaborar um novo plano de ação, e discutir as medidas de combate ao coronavírus no município.

“Nesse momento é muito importante manter o diálogo com o comando da polícia militar, empresários, e comerciantes, de diversos setores econômico do nosso município, para que muitos tenham conhecimento que esta é uma batalha de todos”, afirmou o Prefeito, Gilvan Produções.

Por ASCOM – PMP