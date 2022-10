Prefeitura de São Paulo abre 300 vagas de trabalho na Fórmula 1

Prefeitura de São Paulo anuncia a abertura de 300 vagas de trabalho no grande prêmio de Fórmula 1.

A partir de quinta-feira (27) estarão abertas as inscrições para as pessoas que quiserem trabalhar no Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1.

São 300 vagas para controladores de acesso ao Grande Prêmio.

Podem se inscrever adultos acima de 18 anos, com experiência na áreas e disponibilidade para trabalhar entre os dias 7 e 13 de novembro.

A remuneração é de R$ 120 por dia de trabalho e alimentação.

As vagas foram anunciadas pelo Cate, o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo. O processo seletivo vai ficar por conta do Cate de Interlagos, na zona sul da capital paulista.

A Fórmula 1 é um dos maiores eventos sediados na cidade de São Paulo, com um grande impacto econômico.

Na última corrida, no ano passado, a prefeitura estima que tenham sido gerados cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos e foram movimentados quase 1 BILHÃO de reais.

A corrida do Grande Premio São Paulo acontece no dia 13 de novembro.

