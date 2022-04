Prefeitura de SP oferece 700 vagas de emprego em comércio e serviços

Centenas de pessoas formaram uma fila na manhã desta sexta-feira (29) em frente ao Centro de Apoio ao Trabalhador na região central da capital paulista. Essas pessoas se inscreveram para disputar as 700 vagas de emprego nas áreas de comércio e serviços, disponibilizadas por diversas empresas e fizeram nesta sexta-feira a etapa da entrevista.

Patrick de Medeiros contou que trabalhava na área da construção civil, mas está em busca de emprego há 4 meses. Ele tenta uma vaga na área de segurança.

Já a Joanita Paes dos Santos, que está sem emprego formal há 5 meses, concorre a uma vaga de auxiliar de cozinha ou copeira. Ela contou que é necessário perseverança para conseguir trabalho.

De acordo com dados divulgados nessa quinta-feira pelo novo Caged, o país teve saldo positivo na criação de mais 136 mil vagas no mês de março, um número levemente inferior a março do ano passado, quando o saldo foi de 153 mil vagas. E de acordo com dados do IBGE divulgados nesta sexta, em Março, a taxa de desemprego no país foi de 11,1%, o que representa 11 milhões e 900 mil pessoas em busca de emprego.

Quem não se inscreveu a tempo de participar do processo seletivo desta sexta, pode ter outras chances. O Cate, centro de apoio ao trabalhador da prefeitura de São Paulo, disponibiliza vagas de emprego e cursos de formação o ano inteiro. Para ver os endereços e os serviços disponíveis basta acessar o site cate.prefeitura.sp.gov.br

Economia São Paulo Nádia Faggiani / Guilherme Strozi Nelson Lin – Repórter da Rádio Nacional Mutirão desemprego Emprego 123:00