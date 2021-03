Prefeitura de Teixeira de Freitas divulga quantitativo de convocados do REDA em 2021

Iniciada em janeiro deste ano pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Administração, a convocação dos aprovados no processo seletivo (REDA) segue suprindo a carência de profissionais em mais de 30 cargos.

Nesta data, 75 aprovados no REDA estão sendo convocados através dos decretos 454.2021, 460.2021, 461.2021, 462.2021, 463.2021, 464.2021, 465.2021, 466.2021, 467.2021, 468.2021 e 469.2021. Os convocados devem se apresentar no prazo de 30 dias, ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura (Av. Mal. Castelo Branco, nº 145, Centro). Até o último relatório emitido no dia 05 de março, 227 novos servidores haviam sido convocados, somando 302 convocados em 2021.

Para maior transparência desse processo, disponibilizamos uma tabela com todos os cargos e quantitativos de convocados até o último relatório, que pode ser vista logo abaixo. A respeito dos convocados desta sexta-feira, 11 de março, acesse o link: http://diario.teixeiradefreitas.ba.gov.br/v1/