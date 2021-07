Prefeitura de Teixeira de Freitas informa o Calendário de Vacinação contra Covid-19

Covid



A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa o calendário de vacinação contra a Covid-19 atualizado. Nesta semana, poderão ser vacinados com a Dose 1 teixeirenses dentro dos grupos de comorbidades, novos policiais militares, trabalhadores da saúde que realizaram o pré-agendamento, gestantes e lactantes e pessoas fora dos grupos de comorbidades com mais de 40 anos.

Após decisão da CIB de vacinar apenas pessoas por idade, deixando de vacinar os grupos prioritários, houve uma nova decisão do comitê de permitir novamente a imunização dos grupos, mas destinando apenas 10% do total de doses enviadas para os municípios. Por isso, em Teixeira de Freitas a vacinação retorna, mas aos poucos devido ao quantitativo que é enviado pelo Estado.

Para todos os casos, é necessário apresentar os documentos de identificação. No caso de comorbidades, será necessário a apresentação dos laudos com validade de um ano e no caso dos grupos de trabalhadores há também a necessidade de declaração, cujos modelos estão disponíveis no fim da matéria. Lembrando que as declarações ficarão retidas. O comprovante de residência pode ser substituído pelo Cartão da Família do PSF, e serão aceitos também comprovantes em nomes de terceiros acompanhados de certidão de casamento, contrato de aluguel, dentre outros que comprovem o vínculo com a pessoa que tem o nome no comprovante.

Tabela / Quadro Comorbidade

Para quem já tomou a primeira dose da Coronavac e está no prazo para tomar a segunda, poderá receber o imunizante na quinta-feira (8) na UBS Teixeirinha, a vacinação ocorrerá entre 7h e 10h30 da manhã. Para quem recebeu a primeira dose da Astrazeneca e encontra-se dentro do prazo para a segunda dose, poderá receber o imunizante na sexta-feira (9) na mesma UBS. No caso da Astrazeneca, é necessário fazer o agendamento nas UBS durante a semana. Lembramos que é necessário apresentar o documento de identificação e também a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Para Trabalhadores da Saúde, o pré-cadastramento continua sendo realizado no site da Prefeitura Municipal.

Programação

Terça-Feira (6), será aplicada Dose 1 para pessoas dentro dos grupos de comorbidades. A vacinação ocorrerá das 8h às 11h na UFSB em forma de drive thru para carros e para pedestres, serão ofertadas 300 doses. No período da tarde serão vacinados também novos policiais militares, a vacinação ocorrerá no 13 BEIC-PM entre 13h30 e 16h30 e serão disponibilizadas 90 doses.

Já foi agendada a vacinação para estes profissionais, tratando-se de policiais que estão em formação.

Quarta-feira (9), poderão receber a Dose 1 de vacinação pessoas com 40 anos ou mais que não estejam nos grupos de comorbidades, nos horários de 7h às 10h30 da manhã nas UBS’s e serão disponibilizadas 60 doses para cada Unidade básica de saúde. Não estarão vacinando neste dias as seguintes unidades: CACHOEIRA DO MATO, CAMINHO DO MAR, OURO VERDE, VILA VARGAS. Também serão disponibilizadas 400 doses para o drive thru que ocorrerá na UFSB entre 8h e 11h da manhã para pessoas com 40 anos ou mais fora dos grupos de comorbidades ou prioritários. É necessário a apresentação de documento de identificação e comprovante de residência. Carteira de vacinação e Cartão do SUS são opcionais.

Na quinta-feira (8), será realizada a aplicação da segunda dose de Coronavac na UBS do Teixeirinha no período das 7h às 10h30 da manhã. Nas UBS’s do Centro e Ubirajara serão disponibilizadas 50 doses para lactantes que ainda não receberam o imunizante, das 7h às 10h30. São consideradas lactantes mulheres que estão amamentando, entre o 46º dia do parto e o 12º mês da criança.

No período da tarde será realizada a vacinação para de gestantes pré-cadastradas no site e com laudo médico na UFSB e que não receberam a primeira dose do imunizante. Serão 100 doses de PFIZER aplicadas no período das 13h30 às 16h30.

Na sexta-feira (9), poderão se vacinar pessoas que receberam a primeira dose de Astrazeneca e estejam dentro do prazo para receber a segunda dose nas UBS do Município. É necessária a apresentação de documento de identificação, comprovante de residência e carteira de vacinação atualizada. Para receber a dose neste dia, é preciso ter feito o agendamento em uma das UBS’s do município. O agendamento acontece diariamente em todas as unidades.

Também na sexta-feira (9) serão disponibilizados 50 doses para trabalhadores da saúde que ainda não receberam a primeira dose imunizante e tenham feito o pré-cadastro no site. A vacinação ocorrerá das 8h às 11h da manhã na UFSB.