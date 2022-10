Prefeitura do Rio abre 15 novos polos de inscrição do CadÚnico

A Secretaria de Assistência Social da cidade do Rio de Janeiro abriu nesta terça-feira (18) mais 15 polos emergenciais para inscrição e atualização do CadÚnico, o cadastro dos programas sociais do governo federal.

As novas unidades vão funcionar por 30 dias, de 8 horas da manhã, às 17h, com o objetivo de atender a grande demanda de famílias que querem receber o Auxílio Brasil, benefício federal no valor de R$ 600.

Ainda para diminuir as filas para acesso ao CadÚnico, a secretaria municipal de Assistência Social está desenvolvendo um aplicativo de agendamento. A ferramenta deve ser lançada até o fim deste mês e vai funcionar com o critério de vagas disponíveis.

Atualmente, o critério é o da territorialidade. Ou seja, o cidadão procura o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, mais próximo de casa. Com o aplicativo ele poderá agendar o atendimento em qualquer uma das unidades do CadÚnico.

De acordo com a secretaria, a demanda pelo cadastramento e atualização em programas federais aumentou cerca de 50% desde outubro do ano passado.

As famílias beneficiárias que se inscreveram no Auxílio Brasil e que estão em Averiguação Cadastral, precisam atualizar o cadastro até o próximo dia 11 de novembro.

Quem não conseguir fazer a atualização pode ter o benefício bloqueado temporariamente, até que confirme os dados para voltar a receber. O último balanço, divulgado há uma semana, indicava que 83 mil 384 famílias estavam com os dados desatualizados.

A secretaria explicou ainda que, mesmo tendo feito a inscrição ou atualização, só o governo federal poderá informar se o cidadão vai receber o benefício.

Economia Rio de Janeiro Leila dos Santos / Guilherme Strozi Cristiane Ribeiro – Repórter da Rádio Nacional Cadúnico Auxílio Brasil 122:00