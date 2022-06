Prefeitura do Rio recomenda uso de máscara para idosos e estudantes

A Prefeitura do Rio de Janeiro retomou a recomendação de uso de máscara para idosos, pessoas de grupos de risco e estudantes. A avaliação é que embora não haja motivo para pânico, há aumento de casos da Covid-19 e de positividade. Algumas cidades do Rio de Janeiro voltaram a adotar o uso contínuo da proteção facial, assim como universidades. No entanto, a gestão municipal ainda não cogita a possibilidade de impor uma nova obrigatoriedade. Ao longo da semana, o número de pessoas internadas chegou a 70 pela Covid-19, o que leva ao aumento no número de leitos. A positividade também vem crescendo e chega a 20% dos exames realizados. “Depois da gente ter descoberto e confirmado que a Terra é redonda e que a vacina funciona, por favor, que as pessoas se dirijam a uma unidade de saúde e tomem a vacina. A vacina não mata, ela salva vidas, não faz mal nenhum, não tem nenhum tipo de contraindicação, apenas em casos específicos. Então, mais uma vez fica o apelo para que as pessoas se vacinem”, afirmou o prefeito Eduardo Paes. No Rio, 1,2 milhão de pessoas estão com a terceira dose da vacinação em atraso.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga