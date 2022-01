Prefeitura em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social realiza mais uma grande ação

Sociedade



Publicado em 11 de jan de 2022 e atualizado às 17:37

Desde 07 de dezembro de 2021, que a Prefeitura não para de trabalhar em ação de assistir os desabrigados, desalojados e as vítimas de deslizamentos de terra no Município.

Um Grupo de Ação foi montado envolvendo todas as Secretarias. Dezenas de projetos assistenciais já foram colocados em práticas. E outros, estão por vim.

Durante todo o dia desta segunda-feira, 10 de janeiro de 2022, mais uma grande ação vem sendo realizada no Município.

1.380 famílias desabrigadas e desalojadas que foram cadastradas receberão donativos oriundos do Governo Federal em parceria com a Prefeitura de Itamaraju.

O Projeto emergencial foi aprovado junto à União e Itamaraju recebeu recurso na ordem de R$ 1.862.600,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e dois mil e seiscentos reais), conforme Portaria nº 3.132 de 12 de dezembro de 2021.

No Artigo 3° da Portaria 3.132, a União diz que o Município tem prazo de carência de 180 dias para trabalhas as ações juntos aos desabrigados.

O Governo federal fez mais um repasse para o Município no valor de R$ 312.584,00 (trezentos e doze mil quinhentos e oitenta e quatro reais), para a execução de ações de resposta, conforme processo n. 59052.008277/2021-51. A autorização do repasse foi feito pela portaria nº 3.170, de 14 de dezembro de 2021.

Um mil e Trezentos e oitenta Cestas Básicas serão distribuídas. Uma por família. Cada Cesta custou aos cofres público o valor de R$ 169,48. Três mil Colchões de solteiros ao valor de 238,90 cada. Média de dois a três por família. Três mil Kits Dormitórios a um valor de 109,90 cada. No Kit vem Lençol, Fronha e Cobertor. Média de dois a três por família.

Seis Mil Kits de higiene pessoal a uma média entre 66,10 a 66,90. No Kit vem Toalha, Shampoo, Condicionador, Prestobarba, Desodorante, Sabonete, Pasta de Dente, Escova de Dente, Absorvente e Lenço Umedecido. Cerca de quatro por família

Um mil trezentos e oitenta Kits de limpeza residencial a um valor de 97,09. No Kit vem Água Sanitária, Balde, Esponja de Aço, Desinfetante, Detergente, Pano de Chão, Esponja Dupla Face, Escova de Limpeza Geral, Luva de Segurança, Sabão em Pó, Saco de Lixo, Pá, Sabão em Barra, Vassoura e Rodo. Um Kit por família.

Almoço para desalojados e desabrigados. O Governo liberou R$ 240.000 a 15,00 cada Marmitex. Cerca de 16.000 mil refeições. Café da manhã e lanche, também já foi liberado um montante de R$ 88.000. Lanche e Café a um valor de R$ 5,50, contém dois pães, café e achocolatado, totalizando assim, 16.000 lanches para os desabrigados.

A Secretaria de Desenvolvimento Social Ressalta que mais 123 Cestas Básicas foram liberadas. “Ao mesmo tempo, lembramos para via de direito, que ainda não foram adquiridos todos os itens, pois o cartão de Crédito da União só foi liberado a partir do dia 29/12”, lembra Geisa, funcionária da Secretaria de Desenvolvimento Social. A mesma informa que a Secretaria está em fase de compras e distribuições dos donativos.

Nesta segunda-feira,10/01, um grande mutirão tomou o Bairro Ilha de São Bernardo, o mais castigado pelas águas. Outros projetos sociais de assistência já tinham sidos desenvolvidos no Bairro, culminando com o de hoje. Cento e duas famílias foram contempladas na ação.

Cada família do Bairro São Bernardo recebeu: Uma Cesta Básica, Quatro Kits de higiene, um Kit de Limpeza, dois Kits Dormitórios e dois Colchões.

A Secretaria de Desenvolvimento Social, informa que todas as famílias atingidas receberão os donativos. Pede paciência e compreensão a todos. Segundo a Secretaria Fabiana Angênica: “ Cada centavo será prestado conta. Dentro de um projeto de transparência nuca visto. Todo o donativo entregue as famílias estão sendo fotografados com o aplicativo localizador de área( FREE/TRIAL VERSION), que mostra a localização exata da foto, com data e hora, além de um futuro minucioso relatório de prestação de conta”, concluiu.

O Prefeito Dr. Marcelo Angênica, também esteve no Bairro São Bernardo fiscalizando a distribuição dos donativos. Cumprindo assim, o relatório de transparência. Em conversa com os moradores, prometeu enviar Maquinas e Caçambas para fazer melhorias na localidade.

O Carro Fumacê já está no Bairro para controlar as populações de mosquitos. Nesta terça-feira, 11/01, a ação solidaria se estende a outros Bairro atingidos. Um grupo de ação já foi criado para atender o interior do Município.

