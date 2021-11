Prefeitura inicia asfaltamento da rua na lateral do Rondelli

Sociedade



Publicado em 8 de nov de 2021 e atualizado às 21:41

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos, iniciou nesta segunda-feira (8) o asfaltamento da rua ao redor da Praça Padre Apparecido, na lateral do Supermercado Rondelli, no bairro Bela Vista.

As equipes já iniciaram a aplicação no asfalto na via nesta manhã e o serviço irá continuar até que esteja completamente asfaltada.

A via fica ao redor da Praça Padre Apparecido ( antiga praça Sete de Setembro) que foi revitalizada e entregue à população em setembro deste ano.