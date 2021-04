Prefeitura intensifica manutenção das estradas litorâneas e vicinais de Prado

Dando sequência ao trabalho de manutenção e recuperação de estradas, a Prefeitura de Prado, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, realizou recentemente várias melhorias em diversas estradas rurais e litorâneas do município.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Paulo Monte, a Prefeitura realizou um mapeamento completo das estradas que precisavam de serviços de manutenção. Alguns trabalhos já foram concluídos e outros estão em andamento, como é o caso das estradas que ligam as praias do Farol, Amendoeiras, Paixão, Tororão entre outras.

“Uma das prioridades do prefeito, Gilvan Produções, é a manutenção das estradas do nosso município. Já foram realizadas inúmeras revitalizações em diversos trechos importantes que dão acesso aos distritos do município, como a estrada do Corumbau, que foi toda refeita”, comentou.

Segundo prefeito, em menos de 100 dias de governo, diversas obras já foram concluídas e entregues a população e outras se encontram em fase de acabamento, como a estrada do Palmares e Nova Esperança, que nessa semana foi realizado o nivelamento e revitalização das canaletas de escoamento de águas pluviais.

“Desde o início do ano, estamos fazendo um trabalho pontual e intensificado em diversas estradas rurais. Além da manutenção das estradas, após as chuvas que acontecem durante o ano desenvolvemos e concluímos um cronograma baseado na realidade de cada cidadão que depende dessas estradas para se locomover. Realizamos o alargamento de vias e construção de canaletas para desvio de águas pluviais”, disse Gilvan Produções.

A manutenção nas estradas rurais é necessária para garantir boas condições de tráfego, não só aos motoristas e moradores que residem nas proximidades, mas também, para os turistas, produtores rurais e motoristas de ônibus que passam pelo local, promovendo também a segurança dos passageiros.

“A área geográfica de Prado é extensa. Felizmente, desde o início da gestão já realizamos inúmeras recuperações das malhas rurais, apesar disso, as estradas rurais são locais que necessitam sempre de melhorias, principalmente após as chuvas fortes. Para esse ano, já estamos deixando muitas das estradas concluídas e restauradas”, finalizou o prefeito.

Por ASCOM