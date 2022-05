Prefeitura Municipal de Itamaraju e UNEB abrem inscrições para o Pré-vestibular e Pré-ENEM

Moradores de Itamaraju interessados em realizar a prova do Enem 2022 ou vestibulares contam com mais uma oportunidade para se preparar. Através da parceria entre a Prefeitura e a Universidade do Estado da Bahia, estão abertas inscrições para as aulas presenciais do Programa Universidade Para Todos (UPT).

O UPT é um programa do Governo do Estado, que visa o fortalecimento das aprendizagens e a preparação dos estudantes que concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio na rede pública do Estado.

As aulas serão ofertadas na Escola Duque de Caxias. Basta procurar a Secretaria Municipal de Educação de Itamaraju para se inscrever, caso atenda aos requisitos abaixo:

1) Estar regularmente matriculado, em 2022, no 3º ano do ensino médio (em escola pública);

2) Estar regularmente matriculado, em 2022, no 4º ano da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio;

3) Ter concluído o Ensino Médio em escola pública.

É necessário possuir toda a documentação pessoal e referente ao ensino médio.

Como funciona o UPT?

O curso pré-Enem e pré-vestibular tem carga horária de 20 horas semanais, envolvendo as disciplinas de Português, Redação, Matemática, Física, Química, Biologia, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), História e Geografia.

Durante o período de oferta, acontecem atividades como: realização de Simulados e aulões por área do conhecimento, de forma descontraída, interativa, participativa e interdisciplinar; Giro das Profissões: Coletânea de vídeos com profissionais das diversas áreas falando sobre o curso, o mercado de trabalho e as atividades da sua profissão;

Também são oferecidos: Material motivacional e explicativo com dicas de como estabelecer uma rotina de estudo em casa e apresentação de links de sites depositários de simulados, podcast, videoaulas, animações gráficas e quadrinhos voltados para o ENEM; Orientação Profissional e Cartilha UPT/ Vida Universitária – Orientações importantes sobre os cursos de graduação disponíveis nas Universidades Públicas do Estado da Bahia.