Prefeitura promove curso gratuito de combate à discriminação e racismo na Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promove, a partir de quinta-feira (8), a 1ª edição do curso gratuito “Racismo e Saúde”. A ação, que acontece por meio da Coordenadoria de Atenção Especializada/Campo Temático Saúde da População Negra, tem como objetivo o combate à discriminação e ao racismo no setor, além do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em Salvador.

O curso virtual é pretende alcançar profissionais de saúde da rede que atuam nas mais diversas áreas. O conteúdo está distribuído em cinco módulos, com carga horária de 120 horas, contemplando temáticas como Elementos históricos do racismo, preconceito e discriminação; Indicadores raciais na saúde; Política Nacional de Saúde Integral da População Negra; Programa de Combate ao Racismo Institucional; e Saúde da População Negra na Atenção Primária à Saúde.

De acordo com o secretário da SMS, Decio Martins, o combate à discriminação, ao racismo e todas as formas de opressão na saúde é uma tarefa que envolve esforços contínuos de todos os profissionais da pasta. “Nesse sentido, a qualificação proporcionada pelo curso de Racismo e Saúde visa fazer cumprir o nosso papel diante da sociedade, debatendo as práticas que devem ser adotadas cotidianamente, ofertando, assim, informação e conhecimento, que são cruciais para nos libertarmos do racismo e de todas as práticas discriminatórias”, declarou.

Segundo a prefeitura, o curso busca proporcionar a oportunidade para reflexão e atuação dos profissionais de saúde na perspectiva do cuidado centrado na pessoa e na família, além de colaborar com a melhoria da qualidade de atendimento e a redução das desigualdades étnico-raciais.

As ações da SMS estão alinhadas aos princípios do SUS, da Política Nacional Integral da População Negra (PNSIPN) e do Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI). As inscrições podem ser realizadas através do telefone 3202-1244.