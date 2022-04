Premiado designer internacional Philippe Starck vem a Salvador pela primeira vez

O designer Philippe Starck (Gringo Cardia/divulgação)

Foram apenas dois dias na cidade, mas o suficiente para Philippe Starck conhecer e passar a admirar a arte e a gente de Salvador. “Eu apresentei o mundo afro para ele e a comitiva. Amaram tudo: Olodum, Ilê Aiyê, Balé Folclórico, Cortejo Afro e a missa da Igreja do Rosário dos Pretos. Eles vibraram”, contou Gringo Cardia ao portal Alô Alô Bahia.

O premiado designer internacional esteve em Salvador durante a semana, ciceroneado pelo empresário francês Alex Allard. No tour coube uma visita ao Palácio Rio Branco, no Centro Histórico da cidade, que será transformado em hotel de luxo pelo próprio Allard, que já comanda o Cidade Matarazzo, em São Paulo, complexo que abriga o recém-inaugurado seis estrelas Rosewood.

No prédio histórico, Starck conheceu J. Cunha e se encantou pelo trabalho do artista visual baiano. Foi apresentado a ele por Gringo, que não é soteropolitano de nascença, mas age como aquele tipo de anfitrião que tem orgulho de sua cidade. “Ele adorou o trabalho de J. Cunha, Alberto Pitta e Nádia Taquary”, garantiu. De lá, o grupo seguiu para o Santo Antônio Além do Carmo. O jantar foi no restaurante Poró, comandado por Beatriz e Ricardo Castro.

Donata Meirelles (reprodução)

Lista quente

Diretora da ForbesLife Fashion, referência em tendências no cenário nacional e internacional, Donata Meirelles indicou, com exclusividade para o Alô Alô Bahia, os 10 melhores restaurantes do mundo (em sua opinião). A lista, claro, é eclética e traz sugestões que vão da Bahia do seu marido, o publicitário Nizan Guanaes, a Nova Iorque e Paris, passando por São Paulo, onde faz história à frente da sua empresa de consultoria de moda e estilo, a CFO11. Veja a lista:

Makoto, em São Paulo.

Mr Chow, em Nova York.

Restaurante Preta, na Ilha dos Frades.

Caviar Kaspia, em Paris e São Paulo.

Restaurante Amado, em Salvador.

Restaurante Fasano, em São Paulo e Nova York.

Sand Bar Eden Rock, em St. Barths.

Maritaca, em Trancoso.

L´Avenue, em Paris.

A Casa do Porco, em São Paulo.

Responsabilidade social

Grandes empresas e entidades, como Acelen, Unipar, Yamana Gold, Bracell, BAMIN, Socializa, Suzano, CCR Metrô, Battre, Termoverde, Terra Forte, Hela, Retec, Ciclick, Larco, Grupo LemosPassos e Sebrae, participarão do I Fórum ESG Salvador, que será realizado pelo CORREIO e Alô Alô Bahia nos dias 11 e 12 de maio, no Porto. O evento, que também terá apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, irá ampliar a discussão de companhias com questões de sustentabilidade, não somente com relação ao meio ambiente, mas também na relação de funcionários e provedores, na atuação para melhorar a sociedade como um todo e no tratamento a minorias e diversidade.

Acervo

Valorizando as expressões culturais da Bahia, o Hospital Mater Dei, que será inaugurado oficialmente neste domingo (1º), adquiriu uma série de obras do artista plástico Carybé (1911-1997), argentino radicado em Salvador. As peças, que retratam cenas da vida cotidiana do povo baiano e foram selecionadas em curadoria do historiador, professor e consultor Rafael Dantas, ficarão expostas em toda a unidade. A iniciativa é do casal Clô Wanderley e Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei. “Há um lado afetivo também na escolha da região”, disse ele em entrevista ao portal Alô Alô Bahia sobre a forte ligação da rede com o estado. Uma das fundadoras do Mater Dei, sua mãe, a Dr. Norma Salvador Silva, é natural de Feira de Santana.

Esculturas de Bel Borba na Vitória (Daniel Bettúlius/divulgação)

Arte e Cultura

Quem circula pelo Corredor da Vitória, em Salvador, já deve ter notado a presença de duas esculturas que abraçam árvores localizadas nas calçadas. Assinadas pelo artista plástico Bel Borba, as obras – compostas, cada uma, por três mãos que envolvem os troncos – são feitas em aço corten, material escolhido pelo escultor para dar vida ao projeto. “Além de ser mais resistente quando oxida, o aço corten ganha uma cor alaranjada que destaca as formas”, nos disse Bel. “Evitei ao máximo interferir nas árvores para preservá-las”, reforçou o artista, que fez as intervenções a pedido do Vitória Boulevard.

Cidadão Soteropolitano

“Se os deuses existem, é aqui que eles estão”, se referiu a Salvador o mais novo soteropolitano, o chef Edinho Engel, do Restaurante Amado. O mineiro recebeu, terça-feira (26), o título de Cidadão Soteropolitano, em sessão solene na Câmara Municipal de Salvador. O título foi entregue pela amiga-irmã Licia Fabio, ao lado dos vereadores Daniel Alves e Cláudio Tinoco e Luiz Henrique do Amaral, representante da Abrasel. Após a cerimônia, o homenageado recebeu amigos, entre grandes empresários, familiares e colegas da gastronomia, em coquetel que brindou o reconhecimento em seu restaurante. “Se o Amado fez sucesso, não é só por mim, é porque Salvador tem pessoas que permitiram”, celebrou.