Premier League adia rodada após morte da rainha Elizabeth II

Todas as partidas da Premier League do fim de semana foram adiadas em sinal respeito pela morte da rainha Elizabeth II, anunciou nesta sexta-feira (9/9) a liga inglesa.

A Premier League tomou a decisão apesar de o governo britânico ter anunciado que cancelar os eventos esportivos não era obrigatório durante o período de luto nacional.

“Em uma reunião durante a manhã, os clubes da Premier League prestaram tributo a Sua Majestade a rainha Elizabeth II”, afirma a Liga em um comunicado.

“Para honrar sua extraordinária vida e contribuição à nação, e como um sinal de respeito, as partidas da Premier League este fim de semana serão adiadas, incluindo a partida de segunda-feira à noite”, acrescenta o texto.

Todos os jogos das divisões inferiores e da liga feminina também foram adiados.

Outros eventos esportivos programados para esta sexta-feira (9/9), incluindo uma partida internacional de críquete e o campeonato europeu PGA de golfe, foram cancelados como sinal de respeito.

Os eventos podem ser retomados no fim de semana. No entanto, os dirigentes esportivos receberam um pedido para evitar que suas competições coincidam com o funeral de Estado, que ainda não teve a data definida.