Premier League remarca jogos adiados por morte da rainha

Paralisada temporariamente em função da morte da rainha Elizabeth II, a Premier League anunciou na última segunda-feira (12/9) as novas datas dos confrontos válidos pela sétima rodada.

De acordo com a entidade britânica, sete dos 10 duelos foram reagendados e vão ser disputados entre sexta-feira (16/9) e domingo (18/9). As partidas, no entanto, terão diversas homenagens à monarca, que faleceu na última quinta (8/9), aos 96 anos de idade.

Os outros três duelos pendentes, que são Brighton vs Crystal Palace, Chelsea vs Liverpool e Manchester United vs Leeds United, ainda não tiveram suas novas datas definidas pela Premier League.

“Após ampla consulta com clubes, polícia, grupos consultivos de segurança locais e outras autoridades relevantes, não houve outra opção a não ser adiar três jogos. A Premier League gostaria de agradecer à Unidade de Policiamento de Futebol do Reino Unido e outras forças policiais em todo o país, bem como aos nossos parceiros de transmissão, por seu apoio durante este processo, e continuará em contato com eles antes do fim de semana”, informou a entidade.

Com 15 pontos conquistados, o Arsenal é o atual líder da liga inglesa, mas é seguido de perto por Manchester City (14), Tottenham (14) e Brighton (13).

Veja os jogos e datas:

Sexta-feira, 16 de setembro

16h – Aston Villa x Southampton

16h – Nottingham Forest x Fulham

Sábado, 17 de setembro

8h30 – Wolverhampton x Manchester City

11h – Newcastle x Bournemouth

13h30 – Tottenham x Leicester

Adiado – Brighton x Crystal Palace

Domingo, 18 de setembro

8h – Brentford x Arsenal

10h15 – Everton x West Ham

Adiado – Chelsea x Liverpool

Adiado – Manchester United x Leeds United