Prêmio Ademi celebra projetos e profissionais de destaque

Esta é a 1ª de uma série de três reportagens sobre a edição 2022 do Prêmio Ademi; na próxima semana vamos ouvir a opinião de quem atua em áreas estratégicas



Lá se vão 28 anos desde a criação do Prêmio Ademi Bahia, que chega à 25ª edição com o objetivo de celebrar os melhores trabalhos e profissionais de destaque no mercado imobiliário em 2020 e 2021. Em função da pandemia de Covid-19, nos dois últimos anos o evento não foi realizado. Com exceção do prestígio que goza a premiação, porém, de lá para cá muita coisa mudou. Em especial, a quantidade e abrangência das categorias homenageadas que, no início eram três, hoje são 11.

Empresa do ano; empresa revelação; lançamento imobiliário; lançamento de habitação econômica; arquiteto do ano; imobiliária; agência de publicidade; escritório de advocacia; e inovação acadêmica, conferido a estudantes de graduação e pós-graduação, são algumas.

Ou seja, além de incorporadores, construtores e seus empreendimentos, corretores de imóveis, arquitetos, publicitários, universitários e até advogados, por meio de escritórios, passaram a poder participar da homenagem.

O pontapé inicial para as inscrições no prêmio foi dado na última quinta-feira, quando do lançamento oficial do evento.

“A cada edição, o Prêmio Ademi Bahia reforça o compromisso e colaboração na formação social, econômica e cultural do estado, valorizando projetos que contribuem para a transformação arquitetônica das cidades. Depois de dois anos interrompidos pela pandemia, podemos dizer que essa será uma edição histórica”, fala o presidente Claudio Cunha.

Idealizador da iniciativa, o ex-dirigente da entidad e hoje conselheiro, Mário Gordilho explica que no início a ideia foi criar um “regulamento” para que as empresas, “além de disputar o mercado, disputassem entre si a qualidade dos seus empreendimentos”.

“Desde então tudo evoluiu bastante, vamos agora para o vigésimo oitavo ano, vigésima quinta edição. O meu voto é que os participantes sejam bastante felizes na apresentação dos seus trabalhos”, diz Gordilho.

Sócio-diretor na Concreta Incorporação e Construção Ltda., 52 anos no mercado, Vicente Mattos é o atual vencedor (edição 2019) na categoria lançamento do ano –, com o 535 Barra. O empreendimento, com apartamentos de um e dois quartos, na avaliação dele, tinha “características significativas, e um componente importante, de requalificação da área”, que o alçaram à condição de campeão aquele ano.

Com piscina com borda infinita, academia com pilates, salão de festas, espaço gourmet, o condomínio fica localizado na rua Afonso Celso, Barra. Para Mattos, o Prêmio Ademi “inspira quem quer realizar produtos ainda melhores. Provoca as incorporadoras, e é decisivo para o mercado como um todo”.

“É uma excelente iniciativa, bastante gratificante. Em 2019, concorremos com outros lançamentos até maiores, mas o empreendimento, de muito bom gosto, com uma construção moderna, inovadora, levou a gente a receber muitos elogios, que hoje são emoldurados pelo prêmio. A Barra é um dos bairros ícones com toda essa requalificação, um cartão postal. O resultado foi que, em sete dias, 100% das unidades foram comercializadas”, conta.

Executando atualmente um produto de habitação popular, em Camaçari, o Bela Morada, com apartamentos de dois quartos (de 49 m² e 58 m²) e lazer completo, Mattos conta que este ano não participa da edição do evento porque não possui nenhum “produto encaixado”.

Ele também desenvolve o Top Clube Residencial, localizado na área do antigo Cajazeiras Golf Club, com três torres e 356 unidades de dois quartos com suíte e varanda. Com projeto arquitetônico de Sidney Quintela, a obra está em fase de conclusão da primeira torre, partindo em seguida para as outras duas.

“Moradia ganha um plus”

“O processo é mais industrializado, com paredes de concreto, onde a velocidade de execução é superior ao de empreendimento tradicional, de parede de bloco. E a infraestrutura de lazer é de (bairros como) Barra, Graça, com piscina, salão de festas, espaço gourmet, parque infantil, bicicletário, academia, portaria com segurança 24 horas. Estamos fazendo com muito esmero”, fala.

Daniel Sampaio é diretor superintendente da OR (antiga Odebrecht) na Bahia. Com 17 prêmios Ademi na estante, ele conta que a principal importância do evento é a representatividade que ele tem. Segundo ele, “um momento em que o público está prestando atenção ao que é feito, momento em que a moradia ganha um plus”. Em 2019, a companhia levou duas categorias, como empresa e como empreendimento do ano –, com o D’azur.

O D’azur é um edifício de altíssimo padrão, com apartamentos de quatro suítes, que alterou a paisagem da orla de Jaguaribe, até então compostas de construções baixas. “Foi um marco do segmento de alto padrão, só possível depois (da atualização) do Plano Diretor Urbano, que permitiu construções (de torres) ao longo da orla atlântica, com o objetivo de requalificar esta parte da cidade”, afirma.

Engenheiro civil, 15 anos de empresa, há dois no cargo, ele conta que o prêmio tem o mérito de “reunir forças”.

“O prêmio é de toda a classe”, fala.

Em meio às obras do empreendimento de alto luxo Monvert, no Horto Florestal, Sampaio fala que, com relação a este ano, “precisa estudar o regulamento para ver se algum empreendimento se enquadraria”. O Monvert, segundo ele, fica pronto no próximo ano.

Categorias premiadas

1 – Empresa do ano

2 – Empresa revelação

3 – Lançamento imobiliário

4 – Lançamento de habitação econômica

5 – Empreendimento imobiliário

6 – Empreendimento de habitação econômica

7 – Arquiteto do ano

8 – Imobiliária do ano

9 – Agência de publicidade do ano

10 – Escritório de advocacia

11 – Inovação acadêmica

Fonte: Ademi