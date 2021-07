Prêmio Conilon Extremo Sul: inscrições seguem até 13 de agosto

Sociedade



Publicado em 22 de jul de 2021 e atualizado às 20:12

O concurso também prevê os “dias de campo” – formações e encontros temáticos para auxiliar os agricultores na melhoria de sua produção.

O Concurso Regional Conilon está em sua 5ª edição e é uma iniciativa que busca premiar, reconhecer e incentivar os produtores de Café Conilon (Coffea canephora) de 21 municípios do Extremo Sul baiano e da Costa do Descobrimento. Qualquer produtor maior de 18 anos pode se inscrever até o dia 13 de agosto, desde que sua produção atenda às especificações do regulamento.

As categorias são a de Lote (mínimo de 40 sacas) e Microlote (Mínimo de 03 sacas). As inscrições e entrega das amostras devem ser feitas no Sindicato de Produtores do município ou Secretaria de Agricultura.

Podem participar produtores de: Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itanhém, Itamaraju, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas, Vereda, Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália.

Para além da premiação de melhor café dentro das categorias do concurso, o Prêmio Conilon Extremo Sul investe, durante e no pós competição, na formação dos produtores e envolvidos na lavoura, e no compartilhamento de técnicas que visem a melhoria do processo de produção do café.

Como acontece em todos os anos, há o Dia de Campo, uma oportunidade de ver em demonstrações práticas assuntos de interesse do produtor.

Para este ano os temas serão: “Utilização do fósforo na cafeicultura: diferentes fontes e suas interações com os elementos do solo”; “Manejo com produtos biológicos na cultura do café”; “Gotejamento: prevenções e manutenções de limpeza” e “Técnicas de pulverização mecanizada e tecnologia dos produtos LS TRACTOR (piloto virtual, piloto automático e gestão de frota)”. As datas para os encontros já foram definidas: dia 28/07 em Teixeira de Freitas (Fazenda Nova 2), dia 29/07 em Itamaraju (Fazenda São Pedro), dia 04/08 em Itabela (Fazenda Mariano) e também em Porto Seguro dia 05/08 (Fazenda Piracicaba). Interessados em participar em alguns desses dias podem se inscrever via formulário no link: https://bit.ly/conilonDC.

Há ainda outras novidades, como o Curso de Análise Física e Sensorial, a ser ministrado pelo R-Grader Gustavo Sturm, produtor rural vencedor do Coffee Of The Year – 2020.

A data e a quantidade de vagas está a ser definida. Também estão previstas outras ações como Treinamentos e Assistência Técnica Gerencial pelo SENAR; Capacitação em Boas práticas agrícolas; Cursos sobre Beneficiamento do café de qualidade e Apoio às marcas de cafés especiais pelo SEBRAE.

O Prêmio Conilon Extremo Sul – 5°Concurso Regional Conilon de Qualidade é uma realização da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da FAEB – SENAR, Federação da Agricultura e Pecuária – Bahia e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

É organizado pelo Instituto Ampliê. Apoiam o evento: SEBRAE, Banco Sicoob, Yara Fertlizantes, Acqua Fértil, LS Tractors Campo Forte, Koppert do Brasil e Fertsul. Mais informações no instagram do evento @premioconilonextremosul e no email [email protected].