Prêmio Multishow chega à sua 29ª edição com trio inédito de apresentadores e novas categorias 

O Prêmio Multishow chega ao seu 29º ano cheio de novidades. A cerimônia acontece nesta terça (18), com transmissão ao vivo, a partir das 21h15 pelo canal Multishow e redes sociais da emissora, com um trio inédito de apresentadores: Gloria Groove, Linn da Quebrada e Marcos Mion. A premiação passa a contar também com duas novas categorias e um número maior de artistas indicados para cada prêmio.

O ponto de partida para o Prêmio Multishow 2022 foi a criação de um Comitê de Diversidade. O grupo, que terá atuação perene, teve a missão de observar as últimas edições e sugerir transformações em diversas frentes. Como resultado, a partir deste ano, duas novas categorias passam a ser disputadas: Voz do Ano e Artista do Ano, substituindo as categorias Cantor e Cantora do Ano. Outra novidade é o número de indicados em cada categoria, que passa de cinco para oito nomes, abrindo possibilidades para mais artistas serem indicados.

O conceito da edição de 2022 não poderia ser mais especial. “Mais perto do que nunca” celebra o poder dos fãs e os eleva à condição de protagonistas, ao lado de seus artistas favoritos. O tema foi desenvolvido a partir de insights gerados pela pesquisa que o Multishow fez em parceria com a Futures United (Box1824), que analisou tendências e entrevistou stakeholders com foco em diversidade e multiculturalidade. O conceito tem desdobramentos em toda esta edição, e a marca vai promover experiências para os fãs, tanto presencialmente, quanto ao longo da transmissão, na TV e no digital, incluindo o retorno da plateia depois de dois anos de restrições.

Neste ano, as performances musicais já estarão rolando no pré-show, com apresentações de Jovem Dionísio, Thiago Pantaleão, Ana Castela, Priscilla Alcantara e Xamã. Ao longo da premiação, outras performances estão previstas. Thiaguinho fará um medley em homenagem aos seus 20 anos de carreira, enquanto Ludmilla vai cantar alguns de seus maiores sucessos e sua nova música. IZA vai levar para o palco da premiação seu mais recente lançamento. Jão é outro nome confirmado, assim como a dupla sertaneja Diego & Victor Hugo. Luísa Sonza está preparando um musical com uma nova estética e estará acompanhada de um balé, além de receber o rapper Xamã para uma participação especial.

Um dos maiores hits dos últimos tempos não poderia ficar de fora do Prêmio Multishow. L7nnon vai se juntar a Biel do Furduncinho e Bianca para cantarem Ai Preto. E Gloria Groove trará alguns de seus maiores hits de seu álbum Lady Leste para o palco. Linn da Quebrada e Larissa Luz estão preparando uma performance para homenagear Elza Soares, uma das maiores artistas do país de todos os tempos. As duas se unem para relembrar a artista, que faleceu em janeiro deste ano. Liniker estará junto com Dona Onete para uma participação especial. O Planet Hemp vai receber Criolo para juntos apresentarem a recém-lançada Distopia.

Confira a lista completa de Indicados ao Prêmio Multishow 2022:

Música do Ano:

Acorda Pedrinho – Jovem Dionísio

Desenrola Bate Joga de Ladin (Part. DJ Biel do Furduncinho) – L7nnon, Os Hawaianos e DJ Bel da CDD

Envolver – Anitta

Fé – IZA

Maldivas – Ludmilla

Malvadão 3 – Xamã, Gustah e Neo Beats

Vampiro – Matuê, WIU e Teto

Vermelho – Gloria Groove

Grupo do Ano:

Jovem Dionísio

Afrocidade

Bala Desejo

Black Pantera

Gilsons

Grupo Menos é Mais

Lagum

Raça Negra

Dupla do Ano:

Anavitória

Diego & Victor Hugo

Henrique & Juliano

Jorge & Mateus

Maiara & Maraisa

Matheus & Kauan

Tasha & Tracie

YOÙN

Álbum do Ano:

Lady Leste – Gloria Groove

LUME – Filipe Ret

Numanice #2 – Ludmilla

Pirata – Jão

Pra Gente Acordar – Gilsons

QVVJFA? – Baco Exu do Blues

Sobre Viver – Criolo

Versions of Me – Anitta

Revelação do Ano:

Ana Castela

Bala Desejo

Jovem Dionísio

Mari Fernandes

Nattanzinho

Rachel Reis

Tasha & Tracie

Urias

Artista do Ano:

Anitta

Gloria Groove

Gusttavo Lima

Jão

João Gomes

L7nnon

Ludmilla

Luísa Sonza

Voz do Ano:

Anitta

Gloria Groove

IZA

Jão

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marisa Monte

Show do Ano:

Alexandre Pires e Seu Jorge

Caetano Veloso

Djonga

Emicida

Jão

Ludmilla

Marisa Monte

Thiaguinho

Hit do Ano:

Acorda Pedrinho – Jovem Dionísio

Dançarina – Pedro Sampaio e MC Pedrinho

Desenrola Bate Joga de Ladin (Part. DJ Biel do Furduncinho) – L7nnon, Os Hawaianos e DJ

Envolver – Anitta

Idiota – Jão

Maldivas – Ludmilla

Malvadão 3 – Xamã, Gustah e Neo Beats

Vermelho – Gloria Groove

Clipe TVZ do Ano:

A Queda – Gloria Groove

Acorda Pedrinho – Jovem Dionísio

Boys Don’t Cry – Anitta

Cachorrinhas – Luísa Sonza

Envolver – Anitta

Fé – IZA

Idiota – Jão

Vermelho — Gloria Groove

Instrumentista do Ano:

Amaro Freitas

Castilhol

Hamilton de Holanda

Jonathan Ferr

Kiko Dinucci

Mateus Asato

Pretinho da Serrinha

Silvanny Sivuca

Capa do Ano:

Fé – Iza

Fúria – Urias

Lady Leste – Gloria Groove

LUME – Filipe Ret

Portas – Marisa Monte

QVVJFA? – Baco Exu do Blues

Urucum – Karol Conka

Versions of Me – Anitta

Produtor Musical do Ano:

Eduardo Pepato

Pablo Bispo

Papatinho

Prateado

Pupillo

Rafinha RSQ

Ruxell no Beat

Vhoor