Prêmio Professor Transformador entra no período final de inscrições

Curiosidades



Publicado em 3 de nov de 2021 e atualizado às 11:59

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

O Prêmio Professor Transformador, promovido em parceria pelo Instituto Significare, Bett Educar e Base2edu com o objetivo de valorizar projetos de Educação Transformadora implementados na Educação Básica, entra na fase final do período de inscrições para a sua segunda edição.

Professores de todo o País, que lecionam tanto na rede pública quanto privada, têm até o próximo dia 1 de dezembro de 2021 para inscrever projetos, ações e outras iniciativas que estejam fazendo a diferença nos níveis Infantil, Fundamental (I e II) e Médio. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas a partir da página do Prêmio.

Como todas as atividades na área da Educação, o cronograma do Prêmio Professor Transformador também foi impactado pela pandemia. Por isso, as inscrições se estenderam para o decorrer de todo o ano letivo de 2021, a fim de possibilitar a mais professores a oportunidade de participar. “Os dois últimos anos foram ainda mais desafiadores para os nossos educadores, que precisaram e continuam a se reinventar para levar adiante o seu compromisso com a arte de Educar”, comenta o Professor Wellington Cruz, presidente do Instituto Significare. “Agora, é o momento de celebrar a criatividade e superação do professor nessa tarefa, dando visibilidade a projetos transformadores e inovadores para a comunidade escolar e seu entorno. São essas iniciativas que buscamos e que queremos colocar em evidência através do Prêmio”, completa.

Como participar e novidades

Podem se inscrever no Prêmio Professor Transformador 2021 educadores que lecionam no Ensino Básico em todo o País. Os projetos inscritos podem ter sido desenvolvidos em 2021 ou anos anteriores e devem levar em consideração a aplicação das competências estabelecidas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Os educadores podem inscrever seus projetos em quatro categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. A edição de 2021 do Prêmio está repleta de novidades quanto à avaliação de projetos, reconhecimentos para os professores participantes e premiação, conforme detalhado a seguir:

• Avaliação pedagógica para todos os projetos inscritos: independente do avanço ou não às etapas classificatórias, todos os projetos inscritos receberão avaliação pedagógica feita por especialistas da organização do Prêmio.

• Mais projetos inseridos no Banco de Práticas: outra novidade da edição de 2021 é a inclusão de um maior número de projetos pedagógicos no Banco de Práticas do Instituto Significare, espaço que reúne informações detalhadas sobre iniciativas que estão fazendo a diferença na construção de uma Educação Transformadora no Brasil. Agora, os projetos escolhidos na etapa de pré-seleção já passam a integrar o Banco de Práticas, independente de futura classificação ou premiação.

• Possibilidades de reconhecimento ampliadas: no Prêmio Professor Transformador 2021, não apenas os educadores que chegarem às etapas finais serão reconhecidos. Os autores dos 350 projetos que obtiverem melhor pontuação vão receber o “Selo Digital Professor Transformador” e ainda poderão indicar uma liderança de suas escolas para receber o Certificado “Liderança Transformadora”, além de também terem seus projetos inseridos no Banco de Práticas do Instituto Significare.

• Premiação para finalistas e vencedores: cada categoria do Prêmio Professor Transformador 2021 terá três finalistas. Os segundos e terceiros colocados em cada uma delas receberão R$ 2.500,00, troféu e a oportunidade de apresentar seus projetos na edição de 2022 da Bett Educar. Já os vencedores em cada categoria serão premiados com R$ 7.000,00, troféu, participação na Bett Educar 2022, divulgação do projeto vencedor em matéria especial para veiculação na mídia e o Certificado “Escola que acredita na transformação pela Educação”.

O regulamento completo e outras informações sobre o Prêmio Professor Transformador 2021 podem ser consultados no site.

Os professores interessados também podem acessar um tutorial que explica o passo a passo completo do processo de inscrição, pelo link.

Sobre o Instituto Significare

O Instituto Significare surgiu com o objetivo de promover e estimular o desenvolvimento de práticas de Educação Transformadora, por meio de iniciativas como o Prêmio Professor Transformador.

Siga o Instituto nas redes sociais: