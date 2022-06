Prêmio Sebrae Mulher de Negócios tem inscrições abertas para a edição 2022

Empresárias de todo o estado têm até o dia 17 de julho para se inscrever no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Realizado desde 2004, a iniciativa valoriza o empreendedorismo feminino reconhecendo histórias de empresas lideradas por mulheres que sirvam de inspiração para que outras passem a empreender e fazer parte do contingente de mulheres empreendedoras, que já são maioria no mundo empresarial. As inscrições podem ser feitas pela internet.

Neste ano, as empresárias podem participar em três categorias: Pequenos Negócios, para proprietárias de micro e pequenas empresas que tenham faturamento anual de R$ 82 mil a R$ 4,8 milhões; Produtora Rural, para mulheres que explorem atividades agrícolas, pecuárias e/ou pesqueiras; e Microempreendedora Individual (MEI), destinada a mulheres que tenham negócio formalizado com faturamento máximo anual de R$ 81 mil.

O prêmio é dividido em três etapas: estadual, regional e nacional. Na etapa estadual, serão escolhidas até três candidatas por estado e o Distrito Federal em cada categoria. Em seguida, as candidatas serão avaliadas por um júri regional durante e as selecionadas seguirão para a etapa nacional.

Já na etapa nacional, as 15 vencedoras regionais (3 vencedoras por categoria para cada uma das 5 regiões brasileiras) estarão automaticamente classificadas para a final nacional da premiação.

As nove ganhadoras nacionais serão conhecidas em novembro, durante solenidade na sede do Sebrae Nacional, em Brasília (DF). Elas terão direito a uma viagem para participar de uma missão técnica com foco em capacitação, além de mentoria, aparelho de última geração (tablet ou celular) e o troféu.

O regulamento completo da premiação, cronograma e demais informações podem ser obtidas por meio do site do Prêmio. Outras dúvidas podem ser sanadas também pela Central de Relacionamento Sebrae, no telefone 0800 570 0800.

SERVIÇO

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2022

Inscrições: Até 17 de julho, pela internet

Etapa estadual: agosto de 2022

Etapa regional: setembro de 2022

Etapa nacional (vencedoras das categorias): outubro de 2022

Evento de premiação nacional: novembro de 2022

Agência Sebrae de Notícias Bahia