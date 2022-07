Prepare o bolso: 2º semestre tem vários festivais em toda a Bahia; veja guia

Certamente você já ouviu algum amigo falando que não tem dinheiro para a quantidade de show e festival que está acontecendo ou que irão acontecer em Salvador nos próximos 6 meses. De fato, o segundo semestre da cidade está quente: melhor de tudo é que as propostas são das mais diversas. Desde festivais com renome internacional até iniciativas locais, mais modestas, mas que nem por isso perdem seu valor.

Depois de um formato mais curtinho em 2021, ou pocket, o Festival Afropunk vai fazer a sua primeira edição ‘a vera’ nos dias 26 e 27 de novembro, no Parque de Exposições de Salvador. A escolha do local indica o salto de proporções que o Afropunk pretende tomar desta vez, já que a primeira edição aconteceu no Centro de Convenções de Salvador.

O festival pautado na cultura negra e valorização das pessoas pretas tanto no palco, quanto nos bastidores, já confirmou Emicida, Liniker, A Dama e MC Carol na programação que também terá ações de moda, empreendedorismo e gastronomia. Ao todo, serão 26 horas de evento e mais de 30 atrações negras, entre nomes nacionais e internacionais, que CORREIO confirmou, com exclusividade, serão divididos em dois palcos.

Os ingressos para o Afropunk já estão à venda e custam de R$ 85 a R$ 380 os tíquetes individuais. O passaporte custa R$272 e há preços especiais para pessoas trans, pessoas com deficiência, estudantes, idosos e professores. Também há ingressos com valor de meia-entrada para aqueles que doarem R$ 10 para instituições e projetos que impulsionam a construção de novas possibilidades de vida para o povo negro.

Bem antes do Afropunk, vários eventos dividem os interesses e as atenções. Em setembro, por exemplo, tem a festa que é xodó da cidade: o Salvador Fest, o Salvador Fest, que acontece no dia 18 de setembro, com mais de 10h de música em dois palcos Salvador e Pagotrap. A programação vai desde Jorge & Mateus, Alok e Leo Santana até O Kannalha, 7Kssio e Xamã.

A festa comemora 15 anos de realização e vai oferecer 4 setores, variando de R$ 80 a R$ 350 reais.É possível juntar um bonde para comprar casadinhas, tripladinhas e quadradinhas – esta última, por exemplo, reduz o ingresso para R$ 55.

De olho nas novidades

Estreante, o Salcity Festival ocupa o Centro de Convenções no dia 27 de agosto só com artistas baianos, de diferentes gerações e perfis: Baco Exu do Blues, Afrocidade, Edson Gomes e Orkestra Rumpilezz. “Esta é a primeira edição de um festival pensado e realizado por baianos, comprovando que nossa cultura tem mesmo que ser festejada. A Bahia sempre esteve no topo da cadeia da música nacional e fazer um projeto só voltado para a nossa força me enche de alegria”, afirma Alex Pinto, curador do Salcity.

Em outubro, um outro festival com a mesma pegada acontece em Salvador: o Sangue Novo, só que misturando nomes locais e nacionais. Será no Trapiche Barnabé, entre 22 e 23/10. Letrux, Urias, MC Tha, BK, Melly, Lamparina e Luedji Luna são os nomes já confirmados pela organização. Os ingressos custam R$ 50, cada dia.

Uma boa notícia para quem curte a chamada nova MPB e circuitos mais alternativos é que o Festival Radioca vai acontecer em novembro. A organização confirmou a realização, mas ainda depende de alguns trâmites burocráticos para divulgar as atrações. Mesma situação do Festival de Jazz do Capão, que retorna ao formato presencial, mas ainda sem data definida. A informação foi confirmada pelo idealizador do projeto, o músico Rowney Scott.



Festa no interior

Partindo para o interior, uma das maiores festas que vai acontecer em todo o estado neste segundo semestre é o Festival de Inverno Bahia. A 16ª edição do FIB acontece nos dias 26, 27 e 28 de agosto, no Parque Teopompo de Almeida. A festa conta com Palco Principal, Vila da Música Coca-Cola e Arena Eletro-Rock.

Passarão pelo Palco Principal Ivete, Dilsinho, o feat. Elba Ramalho e Fagner, Vitor Fernandes, Os Paralamas do Sucesso, Maria Bethânia, Harmonia do Samba, Alok, João Gomes, Zé Neto & Cristiano, Iza e Trio da Huanna.

O Coca-cola terá Djuamba, Circuito do Som, Péricles e Leonardo, Jô Almeida, Trio Forró Mais Eu, Dielle Anjos, Estakazero, Rony Barbosa, Bethânia Guimarães, Chega Mais, Lincoln e Tributo a Marília Mendonça. Os ingressos custam de R$78 e vão até R$688, no caso do passaporte mais caro, no Camarote VIP.

Seguindo nas grandes cidades do Estado, Feira de Santana recebe ainda neste mês de julho o Cena.Na Festival – evento especializado em trap que tem como atração principal Filipe Ret e também conta com um velho conhecido da torcida do Bahia: Spark. Caso não reconheça o nome, trata-se de Anderson Talisca, que tem carreira artística no rap e se apresenta no festival de sua terra natal. A programação ainda conta com Chris MC e Mato Seco. Todos se apresentam no dia 22 de julho. Os ingressos custam a partir de R$85.

Mais festas e festivais

– 22 de Julho e 19 de Agosto, Goethe-Institut: TOCA! 2022

Atrações: Luê e Maya; Getúlio Abelha e Nininha Problemática

Ingressos: R$40 a R$60

– 24 de Julho, Fonte Nova: Samba Piatã

Atrações: Belo, Thiaguinho, Pixote, Menos É Mais, Ferrugem, Dilsinho, Sorriso Maroto E Péricles

Ingressos: R$60 a R$200

– 31 de julho, Trapiche Barnabé: Batekoo SSA

Atrações: Tasha & Tracie, Melly, Evylin, Tícia, Dicerqueira part. Nêssa, Nininha Problemática e Yan Cloud; DJ Belle, FreshprincedaBahia, Tia Carol, Babyzona e Afrobapho

Ingressos: R$31 a R$51

– 06 de Agosto: Parque de Exposições

Atrações: Pablo, Unha Pintada, Thiago Aquino, Silvanno Salles, Klessinha, Priscila Senna, Devinho, Toque Dez, Kevi Jonny, Kart Love, Nenho, Rafinha Big Love

Ingressos: R$130 a R$200

– 10 de setembro: Paratinga-BA

Atrações: Criando Caso, O Kannalha, DJ LA, MC Michael + atrações locais, levada com trio elétrico e Zin Colorido

Ingressos: R$33 a R$88