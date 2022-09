Presente de milhões! Paulo André compra carro para filho em celebração de primeiro aniversário

Na tarde desta quarta-feira (07), Paulo André deixou seus seguidores apaixonados ao mostrar o presentão que deu para seu filho, PAzinho, comemorando seu aniversário de um ano. Em uma sequência de cliques encantadores, o bebê aparece em um carrinho elétrico, imitando o carro real do atleta.

“Finalmente chegou o presente dele de 1 ano, o primeiro carro haha. O carro dele chegou bem na hora que eu tava saindo pra viajar, mas quando eu voltar nós vamos dar vários roles juntos e de gêmeos”, escreveu o ex-BBB na legenda da publicação. O carrinho elétrico, que imita um modelo BMW, custa R$ 3 mil em uma loja de brinquedos.

Paulo André expõe ataques racistas após compartilhar fotos de aniversário de PAzinho Na manhã desta terça-feira (06), o ex-BBB Paulo André se irritou e expôs alguns ataques racistas que vem recebendo nos últimos dias. Em seu perfil do Twitter, o atleta exibiu conversas de internautas em que o chamam de macaco e enviam emojis de banana.

Os ataques recebidos foram nas fotos em que o atleta aparece celebrando o aniversário de um ano do seu filho, PAzinho, fruto de seu antigo relacionamento com Thays Andreata. O bebê ganhou uma festinha com o tema selva. “Vou apresentar um pouquinho do meu direct pra vocês que estão dizendo que não é necessário”, escreveu Paulo André.

Vou apresentar um pouquinho do meu direct pra vocês que estão dizendo que não é necessário pic.twitter.com/OW0mNDLgSP

— Paulo André (@iampauloandre) September 6, 2022

