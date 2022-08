A TV Bandeirantes, em parceria com UOL, Folha de São Paulo e TV Cultura, realiza, neste domingo (28/8), o primeiro debate entre os candidatos à Presidência da República do ano.

Seis candidatos estão confirmados: os rivais e líderes nas pesquisas de intenção de voto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL); Ciro Gomes (PDT); Simone Tebet (MDB); Soraya Thronicke (União Brasil) e Luiz Felipe d’Ávila (Novo).

O debate será dividido em três blocos: primeiro, cada um dos candidatos terá que responder, em um minuto e meio, sobre seu plano de governo. Em seguida, os postulantes ao Palácio do Planalto partem ao embate com perguntas que podem ser feitas diretamente aos adversários, na seguinte ordem (definida previamente por sorteio): Bolsonaro, Ciro, Felipe d’Ávila, Soraya, Lula e Simone Tebet.

No segundo bloco, as perguntas serão feitas aos candidatos por jornalistas dos veículos organizadores. Serão quatro minutos para as respostas, que devem ser divididas entre resposta e réplica. Por fim, haverá mais um bloco de confronto entre os participantes e, depois, um segundo momento destinado a falas sobre o plano de governo e às considerações finais.

Presidente, governador e senador: veja quem são os pré-candidatos nas Eleições 2022

Siga a cobertura, ao vivo:

O post Presidenciáveis começam a chegar para primeiro debate de 2022; siga apareceu primeiro em Metrópoles.