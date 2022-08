Presidente da Amagis sobre ataque ao site do TJDFT: “Dados preservados”

Durante os quatro dias em que o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) ficou fora do ar os dados da plataforma foram preservados.

O presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal e dos Territórios (Amagis), o juiz Carlos Martins Filho, se manifestou sobre a queda da plataforma e afirmou que a equipe técnica da Corte agiu de forma rápida.

"Quanto à suspensão das atividades, na verdade, os serviços do TJDFT estão sendo mantidos totalmente. Apenas num sistema de plantão. E o mais importante: em que pese a ação realizada, as bases de dados dos sistemas judiciais foram plenamente preservadas. A equipe técnica de TI do TJDFT é extremamente qualificada e agiu rapidamente." A plataforma voltou à funcionar nesta quarta-feira (3/8). A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) investiga a tentativa de invasão ao portal. A coluna Na Mira, do Metrópoles, apurou que o ataque foi feito por um hacker, que tentou ter acesso aos bancos de dados da Corte.