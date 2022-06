Presidente da Fecomércio e outras autoridades ganham Medalha Thomé de Souza

O presidente da Fecomércio, Carlos Souza Andrade, foi homenageado, nesta quinta-feira (2), com a Medalha Thomé de Souza. O evento foi realizado na Câmara Municipal de Salvador, e a proposta foi do vereador Daniel Alves.

Estiveram presentes no evento o desembargador Baltazar Miranda Saraiva, representando o Poder Judiciário; o jurista Antônio Luiz Calmon Teixeira; o comendador Nelson José de Carvalho, diretor da ABI; e o presidente eleito da Fecomércio, Kelsor Fernandes, que será empossado no próximo dia 21.

Além deles, participaram da cerimônia Jorge Kury, superintendente do Sebrae; o advogado Augusto Sampaio, ex presidente da Soafab; o coronel Grolli, representando o general Guedon, comandante da 6ª Região; o major Adivan, representando o coronel Marcello Borges, comandante da Base Aérea; as senhoras Nagila Andrade e Cássia Fernandes, dentre outras personalidades civis e militares.