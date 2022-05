Presidente da Uefa fala sobre Benzema: ‘É o mais subestimado da história’

Karim Benzema, que vive uma excelente temporada pelo Real Madrid, ganhou elogios nesta sexta-feira do presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, em entrevista à AFP antes da final da Liga dos Campeões, neste sábado. A decisão acontece no Stade de France, em Paris, às 16 horas (de Brasília).

“Com certeza, ele é um dos melhores jogadores do mundo, provavelmente o melhor centroavante do mundo e talvez o jogador mais subestimado da história”, disse o dirigente esloveno às vésperas do duelo entre Real Madrid e Liverpool.

Benzema, de 34 anos, que está no auge de sua carreira com 44 gols em 45 jogos com a camisa do Real Madrid nesta temporada, está isolado no topo da artilharia desta edição da Liga dos Campeões, com 15 gols, e caso conquiste seu quinto título da competição neste sábado, será um dos favoritos para também ficar com a Bola de Ouro.

Além disso, o francês igualaria os cinco títulos conquistados por seu antigo parceiro no ataque merengue, Cristiano Ronaldo, a apenas um título do recorde do lendário Paco Gento (6 Copas dos Campeões Europeus). E caso consiga balançar as redes duas vezes, poderá tirar do português um dos seus inúmeros recordes, o de número de gols marcados na mesma edição da Liga dos Campeões (17 em 2013-2014), depois de ter contribuído em grande medida para que o astro português alcançasse suas impressionantes cifras.

“Ele sempre ficou à sombra de outros jogadores. Mas agora vemos que ele é incrível”, disse Ceferin. “Às vezes, até quando eu tenho certeza de que ele não está em condições de marcar, ele vai e marca”, completou.

A Bola de Ouro, o prestigioso prêmio individual que é dado ao melhor jogador da temporada, será entregue no dia 17 de outubro, em Paris.