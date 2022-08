Presidente do Botafogo revela conversa com lateral Marcelo, ex-Real Madrid

O Botafogo trouxe vários reforços desde a chegada da SAF. No entanto, os alvinegros sonham com alguns nomes, que já revelaram serem torcedores do clube. Um deles é o lateral-esquerdo Marcelo. O jogador, que acabou de deixar o Real Madrid, admitiu que gostaria de vestir a camisa do Glorioso.

No entanto, o presidente Durcesio Mello afirmou que já conversou com Marcelo, mas o atleta não mostrou interesse em fechar com o Botafogo.

“Eu tinha muita vontade de trazer o Marcelo. Conversei com ele por WhatsApp, nunca pessoalmente. Mas, nunca se mostrou interessado em vir. Respondia educadamente, não cheguei a fazer proposta, mas tinha até valores na minha cabeça para arrumar alguém para pagar. Era de loucura, ia entrar não o profissionalismo, mas a paixão para botar o Botafogo de novo no lugar”, disse ao podcast Glorioso Connection.

Marcelo está livre no mercado desde que deixou o Real Madrid. O americano John Textor não deu indícios sobre uma possível tentativa de trazer o lateral, que já antecipou que gostaria de se manter no futebol europeu.