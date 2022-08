Presidente do Equador confirma decisão da Libertadores de 2022 no país

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, confirmou a realização da final da Libertadores e seu respectivo torneio feminino no país, declarando ser do interesse do país a realização do evento, informou o Ministério do Esporte. Por meio de um decreto, o presidente encarregou o chefe dessa pasta, Sebastián Palacios, de coordenar e “garantir o bom desenvolvimento” dos dois eventos esportivos.

Palacios comemorou a declaração de Lasso, chamando-a de “boa notícia”. Lasso também ordenou que as autoridades máximas dos ministérios convocados pela pasta do Esporte disponibilizem “todas as instalações, assim como o contingente humano, técnico e operacional” para os torneios, conforme decreto divulgado pela Secretaria Geral de Comunicação da presidência.

A final da Copa Libertadores 2022 será disputada no Estádio Monumental de Guayaquil, casa do Barcelona do Equador, no dia 29 de outubro.

As equipes equatorianas foram eliminadas do campeonato masculino da Libertadores. Apenas o Independiente del Valle sobrevive na Copa Sul-Americana.

A Libertadores Feminina será disputada entre os dias 13 e 28 de outubro.