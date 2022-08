Presidente do PDT tentou colocar Ciro Gomes no palanque do PSDB de SP

O presidente do PDT, Carlos Lupi, visitou o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, antes do encerramento do prazo para formar coligações na eleição deste ano. Lupi esteve no Palácio dos Bandeirantes para tentar levar Ciro Gomes para o palanque do PSDB de São Paulo.

Lupi tentava espelhar em São Paulo as alianças que firmou no Ceará, com Tasso Jereissati, e em Minas Gerais, com Aécio Neves, mas não houve acordo com Garcia. O PSDB não quis dar espaço para o PDT na chapa majoritária, hoje preenchida pelo União Brasil na vice e pelo MDB no Senado.

A negociação com o PSDB ocorreu em paralelo à tentativa de Fernando Haddad de atrair o PDT para a vice de sua coligação. O candidato pedetista ao governo de São Paulo, Elvis Cezar, se reuniu com a cúpula petista para ouvir a proposta, mas Lupi nem quis escutar o que Haddad tinha a dizer.

Sem o acordo, Ciro fará campanha no maior colégio eleitoral ao lado de Elvis, que não conseguiu passar de 1% das intenções de voto nas pesquisas.

Já Garcia cederá o palanque a Soraya Thronicke, a senadora de Mato Grosso do Sul que o União Brasil lançou como candidata ao Planalto após a desistência de Luciano Bivar.

