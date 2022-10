Presidente do PSDB de São Paulo reage a jantar de Garcia com Bolsonaro

O presidente do PSDB municipal de São Paulo, Fernando Alfredo, promete reagir ao jantar oferecido pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB) a Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (20/10), no Palácio dos Bandeirantes.

À coluna, o dirigente tucano informou que pretende reunir a executiva municipal, da qual o governador paulista é um dos filiados, após o jantar, para discutir uma reação.

Na avaliação de tucanos paulistas, Garcia tem liberdade, dada pelo diretório nacional, para apoiar o candidato que quiser no segundo turno das eleições presidenciais.

Eles avaliam, porém, que o jantar extrapola limites, especialmente por colocar em xeque o legado do ex-governador João Doria e do ex-prefeito Bruno Covas, que morreu em 2o21, em decorrência de um câncer.

Como mostrou a coluna, o presidente do PSDB paulistano considera que a iniciativa de Garcia de chamar Bolsonaro para dentro do Palácio dos Bandeirantes representa uma “traição” a Doria.

No segundo turno, Garcia declarou “apoio incondicional” a Bolsonaro. A frase causou um mal estar dentro do PSDB paulista, o que levou o governador a procurar integrantes do partido para explicar o termo.

