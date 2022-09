Preso? Ex-vocalista do Art Popular, Leandro Lehart, é condenado a 10 anos pela Justiça

Leandro Lehart, ex-vocalista do Art Popular, é condenado a aproximadamente 10 anos de prisão pela Justiça. A informações foram divulgadas pelo jornalista Reinaldo Gottino nesta sexta-feira, 16 de setembro.

O cantor foi processado por estupro e por manter uma mulher em cárcere privado. “Condeno o réu Paulo Leandro Fernandes Soares pelos crimes de estupro e cárcere privado, com pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 24 dias-multa, em regime inicial fechado. O réu poderá apelar em liberdade”, disse Gottino durante o Balanço Geral.

O jornal ainda reforçou que mesmo com a sentença, Leandro vai responder o processo criminal em liberdade e não deve ir para prisão até que a ação seja julgada. Então, Lehart será encarcerado depois que os advogados utilizarem todos os recursos possíveis que estão relacionados com o caso.

Leandro Lehart é preso por estupro e cárcere privado (Foto: Reprodução / Instagram)

O que sabemos sobre o caso, até o momento? Além dos anos de reclusão que ele terá de cumprir, o músico ainda terá de pagar uma multa. A atualização da sentença com o valor saiu no último dia 13 se setembro. Que barra, não? De acordo com o jornalista, a defesa de Leandro Lehart possui sete dias para entrar com um recurso e, caso não seja feito, ele será preso de vez após o término do prazo dado pelas autoridades.

“É uma condenação que veio do poder judiciário e nós tivemos acesso ao Tribunal de Justiça, pelo Diário Oficial dessa condenação dele. Apesar de o processo estar correndo em segredo de Justiça. Saiu, e qualquer um pode ter acesso, a essa parte dispositiva que nós chamamos da sentença condenatória”, afirmou um especialista durante o programa jornalístico.

O convidado do Balanço Geral completou: “Então, teve uma condenação, o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra o Paulo (Leandro Lehart) de estupro e cárcere privado foram ouvidas testemunhas de acusação, de defesa”, comentou um especialista que estava presente no “Balanço Geral” ao falar sobre a condenação do famoso”.

