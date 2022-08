Preso suspeito de ataque em Gramacho (RJ) que matou duas pessoas

Policiais do 15º Batalhão prenderam, nessa quarta-feira (03), um homem suspeito de participar do ataque a tiros em Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O suspeito foi preso na saída da Comunidade do Sapinho, em Belford Roxo, outro município da Baixada Fluminense. Com o preso, os policiais militares apreenderam uma pistola.

Os crimes aconteceram na madrugada de domingo (31). Uma adolescente e um homem morreram. Outros sete jovens ficaram feridos.

O grupo estava na Praça Rio Branco, que fica no bairro Gramacho, fazendo uma confraternização. De repente, um carro com os bandidos passou atirando.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou, nesta quinta-feira, que segue investigando o caso. E a Delegacia de Homicídios da Baixada instaurou inquérito para apurar a morte das duas pessoas, e a tentativa de homicídio das outras vítimas. Segundo a Polícia, as diligências continuam em busca de informações que ajudem a esclarecer os fatos e identificar a autoria dos assassinatos.

