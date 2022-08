Prestes a completar 80 anos, Susana Vieira fala sobre relacionamentos: ‘Não desisti do sexo’

A atriz Susana Vieira, que completa 80 anos nesta terça-feira, 23, disse que não desistiu do sexo, mas afirmou que não precisa de um casamento. As afirmações foram feitas ela atriz durante entrevista ao Fantástico, na TV Globo, neste domingo, 21. Questionada sobre seus relacionamentos, Susana disse que ainda tem interesse em se relacionar, mesmo aos 79 anos. “Eu cheguei à conclusão que não desisto do sexo. Eu consigo ver que tenho interesse por sexo, tenho interesse por um abraço, por beijo na boca”, disse Vieira, que também afirmou manter o interesse em se arrumar e em se sentir bonita. “Eu tenho interesse de ficar bonita, me arrumo e fico me olhando. Ou seja, eu ainda me desejo e fico imaginando que alguém pode me desejar”, complementou. Por fim, a atriz disse que não precisa de casamento, mas ainda tem interesses românticos. “Ainda tenho uma ilusão, eu ainda vou ter um homem. E quando eu digo ter um homem, não é ter um casamento, eu não preciso de um casamento. Mas consigo ver que eu ainda tenho um interesse por sexo, por ter um abraço”, concluiu.