Prevenção: Secretaria de Meio Ambiente realiza manutenção e poda das árvores no Centro

A Prefeitura de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e apoio da Guarda Municipal, órgão da Secretaria de Segurança Pública, realizaram nessa sexta-feira (9) a manutenção e poda das árvores localizadas entre a Tv. Dom Bosco com a Av. Pedro Alvares Cabral.

Para a ação ser concretizada, houve a necessidade de fechamento do percurso, e os motoristas sentiram essa alteração em forma de lentidão na Av. Getúlio Vargas.

A manutenção das árvores é primordial para a segurança dos motoristas, pedestres e moradores da região, e contou com a presença da Secretária de Meio Ambiente Sabrina Rampinelli, que acompanhou e conversou com moradores e transeuntes.

A intervenção é realizada por uma equipe especializada e feita de forma regular nas vias públicas da cidade. Sem essa manutenção, os galhos podem envolver-se nas fiações elétricas causando inconvenientes para todos, além da possibilidade de queda, principalmente com as chuvas da temporada.

Se o cidadão constatar risco a pessoas, fiação, vias públicas, comércios ou residências por conta de árvores, podem entrar em contato diretamente com a Secretaria do Meio Ambiente no número abaixo.