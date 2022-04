Prévia da inflação de abril vai a 1,73%, a maior para o mês desde 1995

A prévia da inflação oficial acelerou para 1,73% em abril, a maior variação mensal desde 2003 e o maior aumento para um mês de abril desde 1995. Com os números divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), este ano, já acumula alta de 4,31%, e avanço de 12,03% em 12 meses.

E novamente o grande vilão é a gasolina, que subiu 7,51% e foi o item com principal impacto este mês. Além disso, as passagens aéreas, que tinham reduzido de preço em março, subiram 9,43% em abril. Resultado: o grupo dos Transportes foi o que teve a maior alta este mês no IPCA-15, de 3,34%.

Mas também os alimentos e bebidas não têm dado descanso pro bolso dos brasileiros. A alta de 2,25% do grupo teve como principal causa itens muitos comuns consumidos em domicílio. O tomate, por exemplo, ficou 26,17% mais caro, e o preço médio do leite longa vida aumentou 12,21%. Outras altas expressivas este mês foram as da cenoura, do óleo de soja e da batata-inglesa.

Em abril, outro desafio para as famílias é administrar o aumento do gás de botijão, superior a 8%, e dos produtos farmacêuticos, que subiram 3,37%, depois da autorização do reajuste de até 10,89% no preço dos medicamentos.

O único grupo de produtos e serviços que teve deflação na prévia desse mês foi comunicação, com queda de 0,05%.

O indicador também aponta avanço em todas as áreas pesquisadas, com destaque para Curitiba, com variação positiva de 2,23%.

O IPCA-15 é a prévia da inflação oficial do país, que é medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os dois indicadores, calculados pelo IBGE, diferem no período de coleta e na abrangência geográfica.

Para o cálculo do IPCA-15 deste mês, os preços foram pesquisados entre os dias 17 de março e 13 de abril em 11 regiões brasileiras.

© Fernando Frazão/Agência Brasil

Economia IPCA-15 acumula alta de 4,31% no ano e 12,03% nos últimos 12 meses Rio de Janeiro Vitoria Elizabeth/ Sumaia Villela Tâmara Freire – repórter da Rádio Nacional IPCA-15 Inflação IBGE 154:00