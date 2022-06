Prévia da inflação oficial é de 0,69% em junho

A prévia da inflação oficial do país subiu para 0,69% em junho, ante a taxa de 0,59% registrada em maio. No mesmo mês do ano passado, a prévia da inflação ficou em 0,83%.

Os dados são do IPCA 15, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15, divulgado nesta sexta-feira (24) pelo IBGE.

Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados para a composição do indicador apresentaram alta em junho.

Mas, segundo o IBGE, um dos principais responsáveis pela inflação na prévia deste mês foi o item planos de saúde. O reajuste chegou a 15,50%, autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, em maio.

No grupo Transportes, itens como óleo diesel, passagens aéreas e seguro voluntário de veículos contribuíram para a alta. Já os preços da gasolina e do etanol subiram menos em relação ao mês anterior.

No grupo Habitação as maiores altas foram nas tarifas da água e esgoto e do gás encanado.

Os alimentos tiveram redução no ritmo de aumento de preços de maio para junho e a maior influência veio dos alimentos para consumo no domicílio.

Com o resultado de junho, o IPCA-15 acumula alta de 5,65% no ano e de 12,04% nos últimos 12 meses.

