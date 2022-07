Prévia do IBGE aponta desaceleração da inflação em julho

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, prévia da inflação oficial do país, fechou em 0,13% em julho. Com o resultado, o IPCA-15 alcançou, nos últimos 12 meses, 11,39%. E, no ano, o acumulado chegou a 5,79%, conforme os dados divulgados nesta terça-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística .

De acordo com o IBGE, a desaceleração reflete parte da redução do ICMS, com a entrada em vigor da lei federal que limita a aplicação de alíquotas do Imposto para combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, setores que passaram a ser classificados como essenciais.

Em razão da medida, o grupo dos Transportes apresentou queda influenciada pelo recuo nos preços da gasolina e do etanol. Já o óleo diesel seguiu na contramão dos demais combustíveis, com alta de 7,32% em julho.

No grupo Habitação, o IPCA-15 apontou queda de 0,78%, por conta da redução das tarifas de energia elétrica, no mês avaliado.

No entanto, houve variações positivas em seis dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados. O maior impacto individual veio do leite longa vida – 22,27% – influenciando a alta do grupo de alimentação e bebidas, que ficou acima de 1%, frente a junho. Alguns derivados do leite, como o requeijão, a manteiga e o queijo, também ficaram mais caros.

No grupo Vestuário, destaque para roupas masculinas, cujos preços subiram quase 2% em julho.

