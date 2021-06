PRF apreende caminhão que transportava carga viva irregularmente

Carga de frangos era transportada sem documentação adequada e seria vendida para um abatedouro em Teixeira de Freitas (BA).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quarta-feira (09), um caminhão carregado com 3.600 frangos vivos que eram transportados sem possuir nota fiscal e a guia de transporte animal (GTA).

Por volta das 20h15, no quilômetro 408 da BR-242, em Seabra (BA), os PRFs deram ordem de parada a um caminhão, com placas de São Luís (MA), que estava carregado com caixas de frangos vivos.

Ao ser abordado, o motorista não apresentou nenhum documento que comprovasse a procedência da carga, o que se configura como transporte irregular de carga viva.

A ocorrência foi encaminhada para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia (ADAB), que ficou responsável pelas notificações necessárias e destinação das aves.

Os fiscais da ADAB identificaram que os frangos não poderiam ser comercializados, pois eram impróprios para consumo humano.

A GTA é documento exigido pela ADAB que objetiva o controle sanitário no transporte e abate de animais para consumo humano.

Por | PRF