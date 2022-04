PRF apreende caminhonete adulterada e carga agrícola sem nota em Teixeira de Freitas

Policiais Rodoviários Federais, na manhã de ontem (05), no km 877 da BR 101, no munícipio de Teixeira de Freitas – BA, prendeu um homem pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

Na oportunidade, foi abordado o veículo Toyota Hilux, para fins de fiscalização. Ao realizar pesquisas nos sistemas disponíveis foi constatado inconsistências com o documento apresentado pelo condutor, o que chamou a atenção da equipe, levando ao uma vistoria minunciosa.

Ao proceder com a análise, a equipe verificou que as inscrições constantes no chassi da caminhonete haviam sido adulteradas.

Ao ser indagado sobre a situação, o condutor informou que estava em processo de aquisição do veículo e que o proprietário informou que a caminhonete era oriunda de leilão.

Também foram encontradas no compartimento de carga do veículo, 22 (vinte e dois) pacotes de um defensivo agrícola sem a devida documentação fiscal.

Questionado sobre a procedência da mercadoria e do documento fiscal, o condutor disse não ter nota fiscal da carga e que havia comprado com um conhecido na cidade de Camacan-BA.

Diante dos fatos, o condutor na qualificação de AUTOR de Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, foi apresentado, juntamente com o veículo e com a carga de defensivo agrícola à Delegacia de Polícia Civil de Teixeira de Freitas.